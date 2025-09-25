أخبار مصر: خطر سد النهضة يزحف على السودان ومصر، لحظة وفاة لاعب تنس الطاولة سمير الطنطاوي، وباء ليس له علاج يضرب أمريكا

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

فيضان مدمر يداهم السودان وارتفاع المنسوب في مصر، خبير يحذر من خطر قادم من سد النهضة

وجه الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، تحذيرًا عاجلًا بشأن تخبط إثيوبيا في إدارة سد النهضة خاصة مع زيادة تصريف المياه من السد وارتفاع منسوب المياه في السودان متخطية منسوب الفيضان.

لحظة وفاة لاعب تنس الطاولة سمير الطنطاوي في بطولة الجمهورية ببورسعيد (فيديو)

حصلت “فيتو” على مقطع فيديو يظهر لحظة سقوط ووفاة سمير الطنطاوي لاعب تنس الطاولة من ذوي الاحتياجات الخاصة ببطولة الجمهورية المقامة في بورسعيد.

قلم حبر آلي بدل صورته، ترامب يهين بايدن في ممشى المشاهير الرئاسي بالبيت الأبيض

دشَّن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "ممشى المشاهير الرئاسي" على طول ممرٍّ بارز خارج الجناح الغربي للبيت الأبيض.

أمام الكاميرات، وفاء الكيلاني تحرج زوجها تيم حسن والفنان يلقنها درسا في فن التعامل (فيديو)

وضعت الإعلامية وفاء الكيلاني، زوجها الفنان السوري تيم حسن، في موقف محرج خلال لقائه بأحد الصحفيين الذي كان يطرح عليه سؤالًا يتعلق بأحد أعماله الفنية.

أحدهم يخص برنامج شوبير، 6 فرمانات مشددة من الأهلي قبل مواجهة الزمالك (فيديو)

فرض مجلس إدارة النادي الأهلي إجراءات مشددة داخل القلعة الحمراء قبل مباراة القمة المرتقبة أمام الزمالك، وأصدر تعليمات صارمة لكل عناصر الفريق والجهاز الفني قبل المواجهة المنتظرة.

زيلينسكي يعلن استعادة العلاقات الدبلوماسية بين أوكرانيا وسوريا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أوكرانيا وسوريا استأنفتا العلاقات الدبلوماسية رسميًّا أمس الأربعاء، بعدما التقى رئيسا البلدين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

الطرد حال "خطاب الكراهية"، أسعار تذاكر ومحظورات حفل مروان بابلو في أبو ظبي 2025

ينتظر عشاق الهيب هوب والديسكو والإيقاعات العصرية حفل الفنان مروان بابلو وفرقة "ديسكو مصر" بالإمارات، حيث من المقرر أن يحتضن مسرح "سبيس 42 أرينا" ليلة موسيقية استثنائية.

أبرزها السلم الكهربائي، ترامب يطالب بـ"تحقيق فوري" في "عملية تخريب ثلاثية" استهدفته بالأمم المتحدة

اتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، الأمم المتحدة بالضلوع في ما وصفه بـ"عملية تخريب ثلاثية" استهدفته خلال مشاركته في أعمال الجمعية العامة بنيويورك.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات الدوري الأوروبي والإسباني

تقام اليوم الخميس عدد من المباريات الهامة والقوية في مختلف البطولات والدوريات، أبرزها الدوري الإسباني والدوري الأوروبي والدوري السعودي.

إهانة واستخفاف، إسرائيل ترد على إعلان ترامب المرتقب بشأن وقف الحرب في غزة

أكد مسؤولون إسرائيليون كبار، أنهم لم يفاجأوا بنية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال الساعات المقبلة.

رب ضارة نافعة، جيمي كيميل يحقق 19 مليون مشاهدة في أول ظهور بعد تهديد ترامب

سجل أول ظهور للإعلامي الأمريكي جيمي كيميل بعد الإيقاف نحو 19 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب التابع لجوجل وموقع إنستجرام التابع لشركة ميتا في وقت مبكر من بعد ظهر الأربعاء.

حولها إلى سيرك، ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على نيويورك سيتي برباعية (فيديو)

قاد ليونيل ميسي، فريقه إنتر ميامي لحسم بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية بفوز كبير 4-0 على نيويورك سيتي إف سي، في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم، فجر اليوم الخميس.

ارتفاع معدلات الإصابة بـ"بكتيريا" يصعب علاجها في أمريكا وعلماء يحذرون مما هو أخطر

أفادت تقارير أمريكية حديثة بارتفاع معدلات العدوى الناتجة عن "البكتيريا الكابوسية" المقاومة للأدوية بنسبة 70 بالمئة في الولايات المتحدة.

انخفاض لم يشهده الصعيد منذ شهور، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجة الحرارة اليوم الخميس، حيث توقعت أن يسود طقس خريفي معتدل حار أغلب الأنحاء، معتدل للحرارة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

جنون ويؤدي إلى وفيات، هيلاري كلينتون تهاجم ترامب بعد تصريحاته عن الباراسيتامول والتوحد

انتقدت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة والمرشحة الديمقراطية للرئاسة عام 2016 هيلاري كلينتون، تصريحات الرئيس ترامب ووزير الصحة روبرت كينيدي جونيور حول التايلينول واللقاحات والتوحد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.