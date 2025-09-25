إهانة واستخفاف، إسرائيل ترد على إعلان ترامب المرتقب بشأن وقف الحرب في غزة

أكد مسؤولون إسرائيليون كبار، أنهم لم يفاجأوا بنية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال الساعات المقبلة.

وقال المسؤولون للقناة 12 العبرية، إن "ترامب لن يفرض على إسرائيل خطة لا تؤمن بها، وقد تجلّى ذلك في المحادثات التي جرت على أعلى المستويات".

وأشارت القناة العبرية إلى ان الأوساط السياسية في إسرائيل تنظر إلى خطوة ترامب على أنها محاولة لوضع خطة مبادئ لقضية "اليوم التالي" بعد الحرب مع الدول المنطقة، حيث تعتزم الإدارة الأمريكية حشد دعم تلك الدول، بما في ذلك الدعم المالي، لمعالجة الجانب المدني في قطاع غزة بأكمله.

وتتوقع الأوساط السياسية في إسرائيل أن تبدأ بعض هذه الخطوات تبدأ في التبلور الآن.



وكانت القناة 12 العبرية قد قالت إن ترامب يعتزم إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة ليلة الأربعاء.

وأشارت القناة إلى توصل ترامب إلى "تفاهمات كبيرة" مع دول إقليمية ووفد إسرائيل الموجود حاليًا في واشنطن حول الإطار العام للخطة الأمريكية، المزمع تنفيذها في القطاع بعد وقف إطلاق النار.

وكان ترامب قد عرض على دول المنطقة خطة جديدة ترمي إلى وضع حد للحرب في غزة، وفق موفده ستيف ويتكوف، في حين تواصل إسرائيل هجومها الذي أوقع الأربعاء عشرات الشهداء.

وأشار ويتكوف إلى أن ترامب عرض خطة للسلام في الشرق الأوسط وغزة مؤلفة من 21 نقطة"، وذلك خلال اجتماع مع قادة دول مسلمة عقد الثلاثاء في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال ويتكوف "لدينا أمل، ويمكنني القول إننا واثقون بأننا سنتمكن في الأيام المقبلة من إعلان اختراق ما".

وأوضح أن الخطة "تعالج هواجس إسرائيل وكذلك هواجس كل الجيران في المنطقة".

وفي بيان مشترك جدّد قادة الدول الذين شاركوا في الاجتماع "التزامهم بالتعاون مع الرئيس ترامب".



