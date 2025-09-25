الخميس 25 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إهانة واستخفاف، إسرائيل ترد على إعلان ترامب المرتقب بشأن وقف الحرب في غزة

الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيتو

أكد مسؤولون إسرائيليون كبار، أنهم لم يفاجأوا بنية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال الساعات المقبلة.

وقال المسؤولون للقناة 12 العبرية، إن "ترامب لن يفرض على إسرائيل خطة لا تؤمن بها، وقد تجلّى ذلك في المحادثات التي جرت على أعلى المستويات".

وأشارت القناة العبرية إلى ان الأوساط السياسية في إسرائيل تنظر إلى خطوة ترامب على أنها محاولة لوضع خطة مبادئ لقضية "اليوم التالي" بعد الحرب مع الدول المنطقة، حيث تعتزم الإدارة الأمريكية حشد دعم تلك الدول، بما في ذلك الدعم المالي، لمعالجة الجانب المدني في قطاع غزة بأكمله.

وتتوقع الأوساط السياسية في إسرائيل أن تبدأ بعض هذه الخطوات تبدأ في التبلور الآن.


وكانت القناة 12 العبرية قد قالت إن ترامب يعتزم إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة ليلة الأربعاء.

وأشارت القناة إلى توصل ترامب إلى "تفاهمات كبيرة" مع دول إقليمية ووفد إسرائيل الموجود حاليًا في واشنطن حول الإطار العام للخطة الأمريكية، المزمع تنفيذها في القطاع بعد وقف إطلاق النار.

وكان ترامب قد عرض على دول المنطقة خطة جديدة ترمي إلى وضع حد للحرب في غزة، وفق موفده ستيف ويتكوف، في حين تواصل إسرائيل هجومها الذي أوقع الأربعاء عشرات الشهداء.

وأشار ويتكوف إلى أن ترامب عرض خطة  للسلام في الشرق الأوسط وغزة مؤلفة من 21 نقطة"، وذلك خلال اجتماع مع قادة دول مسلمة عقد الثلاثاء في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال ويتكوف  "لدينا أمل، ويمكنني القول إننا واثقون بأننا سنتمكن في الأيام المقبلة من إعلان اختراق ما".

وأوضح أن الخطة "تعالج هواجس إسرائيل وكذلك هواجس كل الجيران في المنطقة".

وفي بيان مشترك جدّد قادة الدول الذين شاركوا في الاجتماع "التزامهم بالتعاون مع الرئيس ترامب".
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قطاع غزة مسؤولون اسرائيليون إسرائيل ستيف ويتكوف قادة دول مسلمة

الأكثر قراءة

فيضان مدمر يداهم السودان وارتفاع المنسوب في مصر، خبير يحذر من خطر قادم من سد النهضة

أسعار المانجو اليوم الخميس، ارتفاع جديد يضرب 5 أصناف والعويسي تصل إلى 75 جنيها

لحظة وفاة لاعب تنس الطاولة سمير الطنطاوي في بطولة الجمهورية ببورسعيد (فيديو)

إهانة واستخفاف، إسرائيل ترد على إعلان ترامب المرتقب بشأن وقف الحرب في غزة

الأبيض شكله أحلى ولكن، شوقي غريب يكشف توقعاته لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك (فيديو)

ارتفاع أسعار الزيت اليوم في الأسواق

استمرار انخفاض درجات الحرارة، حالة الطقس اليوم الخميس

أحدهم يخص برنامج شوبير، 6 فرمانات مشددة من الأهلي قبل مواجهة الزمالك (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب بالصاغة في ختام تعاملات اليوم (آخر تحديث)

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 24-9-2025 بالأسواق

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 25 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 25 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 25 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads