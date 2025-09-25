زيلينسكي يعلن استعادة العلاقات الدبلوماسية بين أوكرانيا وسوريا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أوكرانيا وسوريا استأنفتا العلاقات الدبلوماسية رسميًّا أمس الأربعاء، بعدما التقى رئيسا البلدين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقطعت أوكرانيا علاقاتها مع سوريا في عام 2022 بعد أن اعترفت حكومة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد بمساحات شاسعة من أوكرانيا تحتلها روسيا كمناطق "مستقلة" تدعمها روسيا.

وكتب زيلينسكي على حسابه بمنصة "إكس": "وقّعت أوكرانيا وسوريا اليوم بياناً مشتركاً بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية. نرحب بهذه الخطوة المهمة، ومستعدون لدعم الشعب السوري في مسيرته نحو الاستقرار".

Today, Ukraine and Syria signed a Joint Communiqué on the restoration of diplomatic relations. We welcome this important step and are ready to support the Syrian people on their path to stability.



During our negotiations with President of Syria Ahmed al-Sharaa, we also discussed… pic.twitter.com/HBXsoaRob8 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 24, 2025

وأضاف: "خلال مفاوضاتنا مع الرئيس الشرع، ناقشنا أيضاً بالتفصيل القطاعات الواعدة لتطوير التعاون، والتهديدات الأمنية التي تواجه البلدين، وأهمية مواجهتها. واتفقنا على بناء علاقاتنا على أساس الاحترام المتبادل والثقة".



من جهتها، أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن الشرع اجتمع مع زيلينسكي، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، والوفد المرافق، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك وذلك على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان الشرع قد ألقى كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، طالب خلالها برفع العقوبات بشكل كامل حتى لا تكون أداة لتكبيل الشعب السوري ومصادرة حريته من جديد.

وشدد الشرع في كلمته على أن السياسات الإسرائيلية تعمل بشكل يخالف الموقف الدولي الداعم لسوريا ولشعبها في محاولة لاستغلال المرحلة الانتقالية.

وأكد الرئيس الشرع أن سوريا اليوم تعيد بناء نفسها من خلال التأسيس لدولة جديدة عبر بناء المؤسسات والقوانين الناظمة التي تكفل حقوق الجميع دون استثناء.



