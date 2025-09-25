أمام الكاميرات، وفاء الكيلاني تحرج زوجها تيم حسن والفنان يلقنها درسا في فن التعامل (فيديو)

وضعت الإعلامية وفاء الكيلاني، زوجها الفنان السوري تيم حسن، في موقف محرج خلال لقائه بأحد الصحفيين الذي كان يطرح عليه سؤالًا يتعلق بأحد أعماله الفنية.

وحدث الموقف المحرج عندما سأل الصحفي الفني ماجد عجلاني، تيم حسن، خلال حضوره حفل توزيع جوائز "الموركس" في لبنان، عن مشهد في مسلسل "تحت سابع أرض"، لتسارع وفاء الكيلاني للرد نيابة عن زوجها قائلة: "هل هذا سؤال ريد كاربت؟"، في موقف سبب إحراجًا كبيرًا للطرفين.

وأصر تيم حسن على الرد على سؤال الصحفي بكل اهتمام متجاهلًا موقف زوجته المحرج، قائلًا: "لنجد إجابة للسؤال. الشباب هم جزء من الجمهور بطبيعة الحال ونحن نتوجه إلى كافة قطاعات الجمهور في أعمالنا، والشباب حسب كل الإحصائيات مركزين جدًّا بالنسبة إلينا".

وأضاف: "قصة السندويش والراتب 550 ليرة من إضافاتي على النص وعملت عليها لأن لدي قناعة بأن هذا من صميم الشخصية وستصل بمعناها الحقيقي للجمهور".



ونشر الصحفي عجلاني مقطع المقابلة على حسابه في "إنستجرام" وعلق عليه قائلًا: "⁨ ⁨من أهم ما يميز الفنان تيم حسن هو قربه من الشباب السوري وتقديمه لأدوار يجسد بها ما نمر به، وهذا ما ظهر في شخصيات كثيرة من أرشيفه كعبود في الانتظار سابقًا أو حتى موسى في تحت سابع أرض مؤخرًا".

وأضاف: "لذلك أفتخر بأني من يكشف للمرة الأولى عبر لقائي معه عن إضافات خاصة على النص وضع بصمته بها ليشبه كل شباب البلد"، على حد تعبيره.

بالنسبة ل يلي صار مع #ماجد_العجلاني الغلط مش بالسؤال يمكن بطريقة طرحه،وبالنسبة ل #وفاء_الكيلاني ماكان في داعي تحرجوا بهيدي الطريقة١-لأنو السؤال مش موجه الها🤐٢-هي زمان ببرنامج تخاريف سألت #وائل_كفوري اذا شي مرة فك زنقتو او لبى نداء الطبيعة بالشارع😌بذمتك ده سؤال ينسأل؟ #تيم_حسن pic.twitter.com/z79HwIMCCH — HOT NEWS (@NewsGherChekel) September 24, 2025

ونال الصحفي إشادات واسعة من المتابعين والجمهور لنشره مقطع المقابلة كاملًا دون اجتزاء، ليتضمن موقف وفاء الكيلاني المحرج، مؤكدين أن ذلك يعكس ثقته بنفسه دون الالتفات لأي مواقف خارج إطار العمل الفني، حسب تعبير البعض.

