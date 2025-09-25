الخميس 25 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

انخفاض لم يشهده الصعيد منذ شهور، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجة الحرارة اليوم الخميس، حيث توقعت أن يسود طقس خريفي معتدل حار  أغلب الأنحاء، معتدل للحرارة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

استمرار انخفاض درجات الحرارة، حالة الطقس اليوم الخميس

نسمات الخريف تصل إلى أسوان، الأرصاد الجوية تعلن طقس اليوم الثلاثاء


الطقس اليوم فى الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل للحرارة فى أول الليل وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى  22  ودرجة الحرارة العظمى 31

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 32

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  21 و درجة الحرارة العظمى 31

بنها: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى  31

الإسكندرية:درجة الحرارة:21 ودرجة الحرارة العظمى 28

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 29

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 28  

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 19  و درجة الحرارة العظمى 31

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 27

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 29

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 31

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى  31

السويس: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى: 31

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 33  

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 32

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 32

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  20 ودرجة الحرارة العظمى 32  

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة  الحرارة العظمى 33

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 20  ودرجة الحرارة العظمى:  33

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  21 ودرجة الحرارة العظمى 34

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 36

أسوان: درجة الحرارة  25  ودرجة الحرارة العظمى 35  
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الخميس حالة الطقس اليوم درجات الحرارة اليوم درجات الحرارة اليوم الخميس

مواد متعلقة

استمرار انخفاض درجات الحرارة، حالة الطقس اليوم الخميس

شبورة واضطراب الملاحة، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا

رياح مثيرة للأتربة وأمطار خفيفة، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الخميس

اضطراب الملاحة بالبحر الأحمر وخليج السويس، حالة الطقس اليوم الأربعاء

وداعا للتكييفات، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

الأكثر قراءة

أخبار مصر: خطر سد النهضة يزحف على السودان ومصر، لحظة وفاة لاعب تنس الطاولة سمير الطنطاوي، وباء ليس له علاج يضرب أمريكا

قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين مصر وسلطنة عمان

قمة الأهلي والزمالك، مواعيد الجولة التاسعة من الدوري المصري

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 7 أصناف منها الفاصوليا والليمون ومفاجأة عن الطماطم

مصر وكوريا الجنوبية توقعان منحة مشروع تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع شبه يومي في 4 أصناف والبطيخ ينهي موسمه بـ"مقاطعة شعبية"

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب بالصاغة في ختام تعاملات اليوم (آخر تحديث)

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 24-9-2025 بالأسواق

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 25 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 25 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 25 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads