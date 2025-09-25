أبرزها السلم الكهربائي، ترامب يطالب بـ"تحقيق فوري" في "عملية تخريب ثلاثية" استهدفته بالأمم المتحدة

اتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، الأمم المتحدة بالضلوع في ما وصفه بـ"عملية تخريب ثلاثية" استهدفته خلال مشاركته في أعمال الجمعية العامة بنيويورك.



ووصف ترامب هذه الحوادث بأنها "ليست مصادفة بل تخريب متعمد"، مطالبًا الأمين العام للأمم المتحدة بفتح تحقيق فوري وحفظ تسجيلات المراقبة الخاصة بالسلم المتحرك، مؤكدًا أن جهاز الخدمة السرية الأمريكي يشارك في متابعة القضية.

وقال ترامب في بيان نشره عبر منصته "تروث سوشيال"، إن ثلاثة حوادث وقعت تباعًا أثناء زيارته للمبنى الأممي؛ أولها توقف السلم المتحرك المؤدي إلى المنصة بشكل مفاجئ، وهو ما كاد أن يتسبب بحادث خطير له ولزوجته ميلانيا.



وأضاف أن الحادثة جاءت بعد تقرير في صحيفة "لندن تايمز" تحدث عن مزاح موظفين أمميين بشأن "إيقاف سلم متحرك".

وأشار ترامب إلى أن الحادثة الثانية تمثلت في تعطل جهاز التلقين خلال كلمته أمام قادة العالم وملايين المشاهدين عبر التلفزيون، ما اضطره لإلقاء الخطاب بدونه لنحو 15 دقيقة، مؤكدا أن الخطاب "نال مراجعات إيجابية" رغم العطل.



أما الحادثة الثالثة، بحسب ترامب، فكانت انقطاع الصوت بشكل كامل داخل القاعة، ما جعل القادة الحاضرين غير قادرين على سماع كلمته من دون الاستعانة بسماعات الترجمة. وقال إن زوجته ميلانيا، التي جلست في الصف الأمامي، أبلغته بعد الخطاب بأنها لم تسمع شيئًا مما قال.



والثلاثاء، توقف على السلم المتحرك خلال صعود ترامب عليه، لدى وصوله إلى مقر الأمم المتحدة للمشاركة في مناقشات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة. ولاحقًا، أشار ترامب إلى الحادثة من على منبر الجمعية العامة.



إذ شن ترامب، هجوما لاذعا على الأمم المتحدة، خلال كلمته، واصفا إياها بأنها "لا تسهم في بناء السلام"، كما سخر من المبنى الذي تتخذه مقرا في نيويورك.



وقال ترامب:"الأمم المتحدة لديها إمكانيات هائلة، لكنها لا ترقى حتى ولو بقليل إلى المستوى المطلوب "، مشيرا إلى أنه "في كامل لياقته على عكس الأمم المتحدة، وأن إنجازاته تفوق ما قدمته المنظمة على مدار سنوات".



كما وصف ترامب الأمم المتحدة، بأنها "مصعد توقف في منتصف طريقه"، لافتا إلى أن "خطاباتها فارغة ولا تنهي الحروب وعملية بناء مقرها شابها الفساد"، بحسب تعبيره.



وكشف مصدر في المنظمة أن التوقف المفاجئ للسلم أثناء صعود ترامب كان سببه قيام شخص ما عن طريق الخطأ بتفعيل آلية الأمان.

وأكد مكتب الأمين العام هذه الرواية، مشيرًا إلى أن المسؤول عن الحادث ربما يكون أحد أفراد وفد الولايات المتحدة. كما تبيَّن أن جهاز التلقين لم يعمل أثناء خطابه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.