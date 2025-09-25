حولها إلى سيرك، ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على نيويورك سيتي برباعية (فيديو)

قاد ليونيل ميسي، فريقه إنتر ميامي لحسم بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية بفوز كبير 4-0 على نيويورك سيتي إف سي، في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم، فجر اليوم الخميس.

نتيجة مباراة إنتر ميامي ضد نيويورك سيتي إف سي

وتقدم إنتر ميامي في الدقيقة الـ43 من الشوط الأول عندما مرر ليونيل ميسي كرة بينية رائعة إلى بالتاسار رودريجيز، الذي أسكن الكرة في الشباك متجاوزًا الحارس مات فريسي.

تألق ميسي

وفي الشوط الثاني، تحوَّل المشهد إلى عرض خاص لميسي، ففي الدقيقة الـ74، قاد إنتر ميامي هجمة جماعية مثالية أنهاها سيرجيو بوسكيتس بتمريرة داخل منطقة الجزاء إلى ميسي، الذي تعامل بذكاء مع الكرة ورفعها بخفة فوق الحارس مات فريسي المتقدم، ليضاعف النتيجة إلى 2-0.

جميع ماقدمه الأسطورة ليونيل ميسي ضد نيويورك سيتي 🐐🎥 pic.twitter.com/xtOWrviBWe — Messi World (@M10GOAT) September 25, 2025

بعدها حصل إنتر ميامي على ركلة جزاء إثر عرقلة ضد رودريجو دي بول، ترك ميسي تنفيذها لزميله لويس سواريز، الذي نجح في تسجيلها في أول مباراة له بعد انتهاء عقوبة الإيقاف لثلاثة لقاءات في الدوري الأمريكي.



وسجّل ميسي هدفه الثاني في المباراة والرابع لفريقه في الدقيقة الـ86 بتسديدة أرضية بقدمه اليمنى عبر المرمى تجاوزت الحارس فريز مرة أخرى.

وأنهى ليونيل ميسي اللقاء بثنائية وصناعة هدف في فوز إنتر ميامي خارج الديار، وبهذا الانتصار صعد الفريق إلى المركز الثالث في القسم الشرقي برصيد 55 نقطة، مقتربًا من صدارة جدول الترتيب.

وبهذا الفوز يحقق ميامي،انتصاره الثالث على التوالي، رفع رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 64، وهو الرقم الأعلى في الدوري. خمس من آخر ست مباريات لميامي في الدوري الأمريكي شهدت تسجيل ثلاثة أهداف أو أكثر، كان آخرها الانتصار 3-2 على دي سي يونايتد.

انجاز تاريخي لـ ميسي بالدوري الأمريكي



وبعد تمريرته الحاسمة في الشوط الأول، أصبح ميسي أول لاعب في تاريخ الدوري الأمريكي يسجل 35 مساهمة تهديفية أو أكثر في موسمين متتاليين، وبعد ثنائيته في الشوط الثاني، بات رابع لاعب في تاريخ المسابقة يحقق في ثماني مباريات "ثنائية أهداف" في موسم واحد.

