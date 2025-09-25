أحدهم يخص برنامج شوبير، 6 فرمانات مشددة من الأهلي قبل مواجهة الزمالك (فيديو)

فرض مجلس إدارة النادي الأهلي إجراءات مشددة داخل القلعة الحمراء قبل مباراة القمة المرتقبة أمام الزمالك، وأصدر تعليمات صارمة لكل عناصر الفريق والجهاز الفني قبل المواجهة المنتظرة.



ومن المقرر إقامة مباراة القمة يوم الإثنين المقبل في الجولة التاسعة من الدوري المصري، وسط ترقب جماهيري كبير.

ويدخل الزمالك اللقاء متصدرًا جدول الترتيب بـ17 نقطة، رغم تعادله الأخير مع الجونة، في المقابل، استعاد الأهلي الثقة بعد فوزه على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل اثنين، ليرتقي إلى المركز السادس برصيد 12 نقطة.



فرمانات قبل القمة

وقال الإعلامي أحمد شوبير على قناة الأهلي، جاءت القرارات على النحو التالي:

- فرض السرية التامة على استعدادات الفريق، ومنع دخول كاميرات المركز الإعلامي، ومنع تصوير أي لقطات خاصة عبر قناة الأهلي.

- حصر التصريحات الرسمية في يد وليد صلاح الدين مدير الكرة أو محمد يوسف عضو الجهاز الفني.

- منع اللاعبين من الإدلاء بأي أحاديث إعلامية.

وأشار شوبير إلى أن الخطيب شدد على منع أي اجتهادات أو تسريبات تخص خطط المدرب عماد النحاس للقمة.



بهذا يكون الخطيب قد أغلق الأبواب أمام أي محاولة لاختراق معسكر الأهلي قبل القمة، في خطوة تهدف إلى عزل اللاعبين عن الضغوط الإعلامية وحصر تركيزهم فقط في مواجهة الزمالك.

