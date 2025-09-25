قلم حبر آلي بدل صورته، ترامب يهين بايدن في ممشى المشاهير الرئاسي بالبيت الأبيض

دشَّن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "ممشى المشاهير الرئاسي" على طول ممرٍّ بارز خارج الجناح الغربي للبيت الأبيض.

وكتبت مارجو مارتن، المساعدة الخاصة للرئيس ومستشارة الاتصالات، في منشور على موقع إكس: "وصل ممشى المشاهير الرئاسي إلى رواق الجناح الغربي"، مرفقةً بفيديو يُظهر صورًا بالأبيض والأسود لرؤساء بإطارات ذهبية على طول الرواق.

لكن صورة واحدة لفتت الانتباه، وهي الصورة المختارة للرئيس السابق جو بايدن، الذي مثَّلته صورة لقلم حبر آلي بدلًا من صورة شخصية على غرار رؤساء أمريكا.



ووفق شبكة CNN، فإن ترامب مهووس شخصيًا باستخدام بايدن للقلم الآلي، وأمر في يونيو بإجراء تحقيق في أفعاله واستخدامه للقلم الآلي في مذكرة تشير إلى "تدهور إدراك بايدن".



الصورة كانت للسخرية من بايدن الذي اتهمه ترامب بأنه كان غائبًا عن الحكم، وأن غيره أدار أمريكا باستعمال توقيعه بواسطة القلم الآلي.

وتفاعل الأمريكيون الموالون لترامب مع الصورة الساخرة، وقالوا إن بلادهم حكمها قلم آلي.

فيما دافع معارضو ترامب عن بايدن وذكّروا الرئيس الحالي بعلاقته بفضيحة إيبستين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.