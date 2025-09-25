جنون ويؤدي إلى وفيات، هيلاري كلينتون تهاجم ترامب بعد تصريحاته عن الباراسيتامول والتوحد

انتقدت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة والمرشحة الديمقراطية للرئاسة عام 2016 هيلاري كلينتون، تصريحات الرئيس ترامب ووزير الصحة روبرت كينيدي جونيور حول التايلينول واللقاحات والتوحد.



ووصفت هيلاري كلينتون خلال ظهورها على برنامج "مورنينج جو" الذي تبثه شبكة "إم إس إن بي سي" يوم الأربعاء، التصريحات بـ"الجنونية والخاطئة وقصيرة النظر".

وقالت كلينتون "هذا سيؤدي إلى وفيات.. هؤلاء الأشخاص يريدون حرفيًّا إعادة عقارب الساعة إلى الوراء".

وأضافت أن تصريحات الإدارة تؤدي إلى ارتباك واسع بين الأمريكيين، محذرة من أن متابعة هذه "الهجمات المعادية للعلم" ستكلف أرواحًا بالفعل.

وتأتي هذه الانتقادات بعد مؤتمر صحفي عقد الإثنين شهد سلسلة من التصريحات غير المثبتة من الرئيس ترامب ووزير الصحة، وسط مخاوف من تأثيرها في الصحة العامة.

ولم يصدر البيت الأبيض أي تعليق فوري على هذه الانتقادات.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح بأن إدارة الغذاء والدواء التابعة لوزارة الصحة ستبلغ أن تناول الأسيتامينوفين (المعروف أيضًا باسم الباراسيتامول أو تايلينول) أثناء الحمل يزيد من مخاطر إصابة الأطفال بالتوحد.

كما لاحظ ترامب أنه قبل حوالي 20 عامًا، كان التوحد يصيب طفلًا واحدًا فقط من بين كل 10 آلاف طفل في الولايات المتحدة. ومع ذلك ارتفع هذا المعدل بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث يتم الآن تسجيل المرض لدى واحد من كل 31 طفلًا.

وأثار الرئيس الأمريكي الجدل بعدما حثَّ النساء الحوامل على تجنب تناول الباراسيتامول، مشيرًا إلى احتمال وجود علاقة بينه وبين اضطرابات طيف التوحد.

ويعد الباراسيتامول (الأسيتامينوفين) المعروف تجاريًّا باسم "تايلينول"، من أكثر الأدوية انتشارًا لتخفيف الألم وخفض الحرارة، ويستخدم على نطاق واسع خلال الحمل.

ويصنَّف الدواء ضمن الفئة "أ" أي إن استخدامه الطويل من قبل عدد كبير من النساء لم يرتبط بزيادة تشوُّهات خلقية أو حدوث آثار سلبية على الجنين.

