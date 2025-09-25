مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات الدوري الأوروبي والإسباني

مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس عدد من المباريات الهامة والقوية في مختلف البطولات والدوريات، أبرزها الدوري الإسباني والدوري الأوروبي والدوري السعودي.

وتقام اليوم المباريات التالية:

مباريات اليوم في الدوري الإسباني

أوساسونا × إلتشي - 8:30 مساء | بي إن سبورت 4

ريال أوفييدو × برشلونة - 10:30 مساء | بي إن سبورت 1

مباريات اليوم في الدوري الأوروبي

جو أهيد إيجلز × ستيوا بوخارست - 7:45 مساء

ليل × بران - 7:45 مساء | بي إن سبورت 3

فيرينكفاروسي × فيكتوريا بلزن - 10 مساء

جلاسكو رينجرز × جينك - 10 مساء | بي إن سبورت 5

ريد بول سالزبورج × بورتو - 10 مساء | بي إن سبورت 7

أستون فيلا × بولونيا - 10 مساء | بي إن سبورت 2

شتوتجارت × سيلتا فيجو - 10 مساء | بي إن سبورت

أوتريخت × ليون - 10 مساء | بي إن سبورت 9

يانج بويز × باناثينايكوس - 10 مساء | بي إن سبورت 6

مباريات اليوم في الدوري السعودي

الخليج × التعاون - 6:10 مساء | ثمانية

الشباب × الخلود - 6:25 مساء | ثمانية

الهلال × الأخدود - 9 مساء | ثمانية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.