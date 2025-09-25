مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات الدوري الأوروبي والإسباني
مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس عدد من المباريات الهامة والقوية في مختلف البطولات والدوريات، أبرزها الدوري الإسباني والدوري الأوروبي والدوري السعودي.
وتقام اليوم المباريات التالية:
مباريات اليوم في الدوري الإسباني
أوساسونا × إلتشي - 8:30 مساء | بي إن سبورت 4
ريال أوفييدو × برشلونة - 10:30 مساء | بي إن سبورت 1
مباريات اليوم في الدوري الأوروبي
جو أهيد إيجلز × ستيوا بوخارست - 7:45 مساء
ليل × بران - 7:45 مساء | بي إن سبورت 3
فيرينكفاروسي × فيكتوريا بلزن - 10 مساء
جلاسكو رينجرز × جينك - 10 مساء | بي إن سبورت 5
ريد بول سالزبورج × بورتو - 10 مساء | بي إن سبورت 7
أستون فيلا × بولونيا - 10 مساء | بي إن سبورت 2
شتوتجارت × سيلتا فيجو - 10 مساء | بي إن سبورت
أوتريخت × ليون - 10 مساء | بي إن سبورت 9
يانج بويز × باناثينايكوس - 10 مساء | بي إن سبورت 6
مباريات اليوم في الدوري السعودي
الخليج × التعاون - 6:10 مساء | ثمانية
الشباب × الخلود - 6:25 مساء | ثمانية
الهلال × الأخدود - 9 مساء | ثمانية
