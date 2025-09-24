أسباب ظهور النمش بالبشرة وطرق علاجه

النمش من المشكلات الجلدية الشائعة التي تظهر عادة على شكل بقع صغيرة بنية اللون أو داكنة قليلا عن لون البشرة، ويكثر ظهوره عند أصحاب البشرة الفاتحة أو الحساسة للشمس.

ورغم أن النمش لا يعد مرضا خطيرا أو مؤذيا، إلا أن الكثير من الأشخاص، وخاصة النساء، يبحثون عن طرق التخلص منه أو التخفيف من حدته للحصول على بشرة أكثر صفاء ونضارة.

أسباب ظهور النمش

وتقول دعاء محمد خبيرة التجميل، إن من أسباب ظهور النمش بالبشرة:-

العامل الوراثي، وبعض الأشخاص لديهم استعداد جيني لظهور النمش خاصة في الوجه والكتفين.

التعرض لأشعة الشمس، حيث أن الأشعة فوق البنفسجية، تعمل على زيادة إفراز الميلانين في الجلد، مما يؤدي إلى وضوح البقع والنمش.

التغيرات الهرمونية، مثل فترة الحمل أو اضطراب الهرمونات قد يزيد من ظهور النمش أو الكلف.

لون البشرة،و أصحاب البشرة الفاتحة والشعر الأشقر أو الأحمر هم الأكثر عرضة للنمش.

طرق علاج النمش طبيا

وأضافت دعاء، أن العلاجات الطبية غالبا ما تكون فعالة وسريعة، لكنها تحتاج إشراف طبيب مختص، ومنها التقشير الكيميائي أو الليزر أو العلاج بالتبريد، والكريمات الطبية التى تحتوي على مواد فعالة مثل الهيدروكينون، الريتينويد، أو فيتامين C، وتعمل على تفتيح البشرة مع الاستخدام المنتظم وتقلل من إنتاج الميلانين.

طرق علاج النمش بالبشرة

طرق طبيعية لتخفيف النمش

وتابعت، أن بعض الوصفات المنزلية تساعد في التخفيف من النمش بشكل تدريجي، لكن نتائجها تحتاج صبر، ومن هذه الوصفات:-

عصير الليمون، حيث يحتوي على فيتامين C وخصائص مبيضة طبيعية، ويوضع على مناطق النمش لبضع دقائق ثم يغسل، مع الحذر من التعرض للشمس بعده.

العسل، وهو غني بمضادات الأكسدة، ويساعد على ترطيب البشرة وتفتيح البقع الداكنة، يمكن مزجه مع اللبن أو عصير الليمون لزيادة الفعالية.

الحليب أو اللبن الرائب، وهو يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يساعد على تقشير الجلد بلطف، وذلك يستخدم كقناع للبشرة بانتظام للتقليل من التصبغات.

جل الصبار يعزز تجديد خلايا البشرة ويعمل على تفتيحها.ط، ويستخدم يوميا لتهدئة البشرة وتحسين مظهرها.

البطاطس، وهى غنية بالإنزيمات التي تساعد على تبييض البشرة، ويمكن وضع شرائح البطاطس مباشرة على البقع.

طرق الوقاية من النمش

وأوضحت دعاء محمد خبيرة التجميل، أن الوقاية دائما أفضل من العلاج، ولتجنب زيادة النمش يجب اتباع النصائح التالية:

استخدام واقي الشمس يوميا بعامل حماية (SPF 30+) حتى في الأيام الغائمة.

تجنب التعرض المباشر للشمس خاصة في أوقات الذروة من الساعة 10 صباحًا إلى 4 عصرا.

ارتداء القبعات والنظارات الشمسية لحماية الوجه والجلد المكشوف.

اتباع نظام غذائي صحي غني بمضادات الأكسدة (فيتامين C، فيتامين E، بيتا كاروتين) لتقوية البشرة.

الترطيب اليومي للبشرة للحفاظ على نضارتها ومنع الجفاف الذي يزيد من وضوح البقع.

