مع غياب شمس الخريف، ماسكات طبيعية لعلاج بهتان البشرة واستعادة نضارتها

ماسكات طبيعية لعلاج بهتان البشرة، مع بداية فصل الخريف وانحسار أشعة الشمس، تبدأ البشرة بفقدان جزء من حيويتها ولمعانها، ويظهر عليها البهتان والجفاف نتيجة تغير المناخ، وانخفاض معدلات الرطوبة، بالإضافة إلى تراكم الأتربة والعوامل البيئية الأخرى.





ولأن أغلب النساء يبحثن في هذه الفترة عن حلول طبيعية وآمنة لإعادة النضارة والإشراق إلى بشرتهن، فإن الماسكات المصنوعة من مكونات طبيعية متوفرة في المنزل تعد من أفضل الخيارات. فهي ليست فقط خالية من المواد الكيميائية القاسية، بل تحتوي أيضًا على عناصر غذائية أساسية تساعد على ترطيب البشرة، تغذيتها، وتجديد خلاياها.

بهتان البشرة في فصل الخريف

أشارت خبيرة التجميل هبة محمد، إلى أن بهتان البشرة في فصل الخريف أمر طبيعي نتيجة التغيرات الجوية، لكن يمكن التغلب عليه بسهولة من خلال المداومة على استخدام الماسكات الطبيعية التي تمنح البشرة الترطيب والتغذية التي تحتاجها.

وأضافت خبيرة التجميل، أن المكونات الطبيعية ليست مجرد وصفات تقليدية، بل هي علاج فعال لإعادة النضارة والتوهج إلى الوجه، ومع اتباع بعض العادات الصحية اليومية، ستتمكن المرأة من استقبال الخريف ببشرة مشرقة، ناعمة، ومليئة بالحيوية.





ماسكات طبيعية لاستعادة بهتان البشرة

في هذا التقرير، تستعرض خبيرة التجميل مجموعة من الماسكات الطبيعية التي تعالج بهتان البشرة وتعيد إليها النعومة واللمعان، مع نصائح عملية للاستفادة منها خلال موسم الخريف.

ماسكات طبيعية للبشرة، فيتو

1. ماسك العسل والزبادي للترطيب العميق

العسل معروف بخصائصه المرطبة والمضادة للبكتيريا، بينما يحتوي الزبادي على حمض اللاكتيك الذي يقشر البشرة بلطف ويمنحها ملمسًا ناعمًا.

المكونات: ملعقة كبيرة من العسل + ملعقة كبيرة من الزبادي.

طريقة التحضير: اخلطي المكونين جيدًا وضعي الخليط على بشرتك لمدة 20 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

الفوائد: يساعد هذا الماسك على تفتيح البشرة الباهتة، ترطيبها بعمق، وتجديد مظهرها.

2. ماسك الشوفان والحليب لتقشير البشرة الباهتة

الشوفان من أفضل المواد الطبيعية للتقشير اللطيف، حيث يزيل الخلايا الميتة دون تهيج البشرة. أما الحليب فيمنحها نعومة ويحتوي على أحماض تساعد في تجديد الخلايا.

المكونات: ملعقتان من الشوفان المطحون + ملعقة من الحليب السائل.

طريقة التحضير: اصنعي عجينة متماسكة وضعيها على البشرة بحركات دائرية خفيفة، اتركيها 15 دقيقة ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

الفوائد: يقشر الجلد الميت الذي يسبب البهتان، ويترك البشرة مشرقة ونضرة.

3. ماسك الخيار والنعناع لانتعاش البشرة

الخيار غني بالماء وفيتامين C الذي يساعد على ترطيب البشرة وتفتيحها، بينما يمنح النعناع إحساسًا بالانتعاش ويحسن الدورة الدموية في الجلد.

المكونات: نصف حبة خيار + أوراق نعناع طازجة.

طريقة التحضير: اطحني الخيار مع أوراق النعناع حتى تحصلي على خليط ناعم، ضعيه على البشرة لمدة 20 دقيقة ثم اغسليه.

الفوائد: يزيل علامات التعب، يهدئ الاحمرار، ويمنح الوجه إشراقة طبيعية.

4. ماسك الكركم والعسل لتوحيد اللون

الكركم له خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، ويعمل على تفتيح البشرة الباهتة والتقليل من البقع الداكنة.

المكونات: نصف ملعقة صغيرة من الكركم + ملعقة من العسل.

طريقة التحضير: اخلطي المكونين حتى تحصلي على خليط متجانس، ضعيه على الوجه لمدة 15 دقيقة ثم اغسليه بالماء الدافئ.

الفوائد: يساعد على تفتيح البشرة وتوحيد لونها، ويقلل من مظهر الإجهاد.

5. ماسك الأفوكادو وزيت الزيتون للتغذية العميقة

الأفوكادو غني بالدهون الصحية والفيتامينات مثل فيتامين E، مما يجعله مثاليًا لترطيب البشرة الجافة والباهتة. أما زيت الزيتون فيزيد من مرونتها ونعومتها.

المكونات: نصف ثمرة أفوكادو + ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير: اهرسي الأفوكادو وأضيفي إليه الزيت حتى تحصلي على معجون ناعم، ضعيه على الوجه لمدة 20 دقيقة ثم اغسليه.

الفوائد: يغذي البشرة بعمق، يعيد إليها المرونة، ويجعلها أكثر إشراقًا.

6. ماسك الطماطم والعسل لتجديد الخلايا

الطماطم تحتوي على مادة الليكوبين المضادة للأكسدة، والتي تساعد على حماية البشرة من الشوارد الحرة، بينما يعمل العسل على ترطيبها.

المكونات: نصف حبة طماطم مبشورة + ملعقة صغيرة عسل.

طريقة التحضير: امزجي المكونات وضعي الخليط على بشرتك لمدة 15 دقيقة، ثم اغسليه جيدًا.

الفوائد: يقلل من البهتان، يحسن مرونة الجلد، ويمنحه توهجًا طبيعيًا.

7. ماسك القهوة وزيت جوز الهند لتنشيط الدورة الدموية

القهوة غنية بالكافيين الذي ينشط الدورة الدموية ويعطي إشراقة فورية للبشرة، بينما زيت جوز الهند يرطب بعمق.

المكونات: ملعقة صغيرة من القهوة المطحونة + نصف ملعقة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير: اخلطي المكونات جيدًا وضعيها على البشرة مع التدليك الخفيف لمدة 10 دقائق، ثم اغسلي الوجه بالماء الفاتر.

الفوائد: ينشط البشرة، يقلل من مظهر الإرهاق، ويمنحها نعومة ولمعانًا.

نصائح لتعزيز فعالية الماسكات في الخريف

ماسكات طبيعية لترطيب البشرة، فيتو

الترطيب اليومي: استخدام كريم مرطب مناسب بعد كل ماسك يساعد على حبس الرطوبة داخل البشرة.

شرب الماء بكثرة: للحفاظ على ترطيب داخلي ينعكس على المظهر الخارجي.

التقشير مرة أسبوعيًا: لإزالة خلايا الجلد الميتة التي تسبب البهتان.

التغذية السليمة: تناول الفواكه والخضروات الغنية بفيتامين C وE يعزز إشراق البشرة.

تجنب الغسول القاسي: الذي يزيل الزيوت الطبيعية ويزيد من الجفاف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.