وصفات طبيعية تخلصك من تصبغات البشرة

تصبغات البشرة

تصبغات البشرة هي تغير في لون الجلد نتيجة زيادة إنتاج صبغة الميلانين، وقد تظهر على شكل بقع داكنة أو عدم توحد في اللون.

وتؤثر تصبغات البشرة على الجمال كثيرا ما يزعج الفتيات  وبالتالى يبحثن عن أفضل طرق العلاج لتوحيد لون البشرة.

أسباب تصبغات البشرة 

وتقول دعاء محمد خبيرة التجميل، أن من أسباب تصبغات البشرة:-

  • التعرض المفرط للشمس دون حماية.
  • آثار حب الشباب أو الجروح.
  • التغيرات الهرمونية مثل الكلف أثناء الحمل.
  • التقدم في العمر.
  • بعض الأدوية أو الالتهابات الجلدية.

وأضافت دعاء، أنه عادة يتم علاجها بالوصفات الطبيعية التى تعمل على تفتيح البشرة وتوحيد لونها، ولكن قبل استخدام اى وصفة اختبري المكونات على جزء صغير من الجلد أولا للتأكد من عدم وجود حساسية، وتجنبي التعرض للشمس مباشرة بعد وضع الوصفات، واستعملي واقي شمسي يوميا.

وصفات الطبيعية تخلصك من تصبغات البشرة

وتابعت، أن هناك وصفات طبيعية تخلصك من تصبغات البشرة، منها:-

وصفة الليمون والعسل

  • الليمون يحتوي على فيتامين C وحمض الستريك الذي يفتح البقع، بينما العسل يرطب ويغذي البشرة.
  • اعصري نصف ليمونة واخلطي العصير مع ملعقة صغيرة من العسل.
  • ضعي المزيج على البقع الداكنة باستخدام قطعة قطن.
  • اتركيه 10 دقائق ثم اشطفي وجهك بالماء الفاتر.
  • يستخدم 2–3 مرات أسبوعيا مع الحرص على وضع واقى شمسي بعده.
  • لا ينصح باستخدام الليمون للبشرة الحساسة أو مع التعرض للشمس مباشرة.

جل الصبار

  • الصبار غني بمركب الألوين، وهو عنصر طبيعي معروف بخصائصه في تفتيح البشرة وتهدئة التهيجات
  • استخرجي هلام الصبار الطازج من الورقة.
  • ضعيه على مناطق التصبغ ودلكي بلطف.
  • اتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه.
  • يمكن استخدامه يوميا، فهو لطيف على معظم أنواع البشرة.

الكركم مع الحليب

  • الكركم يحتوي على مادة الكركمين التي تقلل من نشاط الخلايا المنتجة للميلانين، والحليب يغذي ويرطب.
  • امزجي نصف ملعقة صغيرة من الكركم مع ملعقة من الحليب.
  • طبقي المعجون على الوجه أو البقع الداكنة.
  • اتركيه 15 دقيقة ثم اغسليه جيدا.
  • استخدميه 2–3 مرات أسبوعيا.

خل التفاح

  • يحتوي على حمض الأسيتيك الذي يساعد في تقشير الطبقة السطحية من الجلد وتفتيح البقع.
  • امزجي ملعقة صغيرة من خل التفاح مع ملعقة من الماء.
  • ضعي المزيج على التصبغات باستخدام قطعة قطن، واتركيه 3–5 دقائق فقط.
  • اشطفي البشرة جيدا وطبقي كريم مرطب.
  • يفضل استخدامه مرة واحدة يوميا مساء، مع التخفيف الجيد لتجنب تهيج البشرة.

قناع الشوفان والزبادي

  • الشوفان يقشر بلطف، والزبادي يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يفتح ويوحد اللون.
  • اخلطي ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان المطحون مع ملعقتين من الزبادي.
  • ضعي القناع على الوجه بحركات دائرية.
  • اتركيه 15 دقيقة ثم اشطفيه بماء فاتر.
  • مناسب للبشرة الحساسة ويمكن استخدامه مرتين أسبوعيا.

زيت اللوز الحلو مع فيتامين E

  • زيت اللوز وفيتامين E يساعدان على تجديد خلايا البشرة وتقليل آثار التصبغ.
  • امزجي بضع قطرات من زيت اللوز مع كبسولة فيتامين E.
  • دلكي بهما المناطق الداكنة قبل النوم واتركيه حتى الصباح.
تصبغات البشرة علاج تصبغات البشرة وصفات طبيعية تخلصك من تصبغات البشرة البشرة العناية بالبشرة دعاء محمد خبيرة التجميل

