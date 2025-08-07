قناع طبيعي يخلصك من البثور السوداء في خطوات بسيطة

البثور السوداء من المشكلات التي تنتشر بالبشرة الدهنية وتؤثر على مظهر ونضارة البشرة بشكل سلبي، والبثور السوداء تظهر بسبب فتح مسام البشرة وتراكم الدهون والأتربة عليها.

وتحرص الفتيات كثيرا على علاج البثور السوداء والتخلص منها من خلال الوصفات الطبيعية التى تقضى عليها من أول استخدام.

قناع طبيعي يخلصك من البثور السوداء

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع طبيعي يخلصك من البثور السوداء ويعيد جمال البشرة.

المكونات:

ملعقة صغيرة من مسحوق الفحم النشط

ملعقة صغيرة من الجيلاتين غير المحلي

ملعقتان من الماء الساخن

طريقة التحضير:

امزجي الفحم مع الجيلاتين في وعاء صغير.

أضيفي الماء الساخن وقلبي حتى تحصلي على خليط متجانس.

ضعي القناع على الأنف أو المناطق التي تحتوي على رؤوس سوداء باستخدام فرشاة.

اتركيه حتى يجف تماما (حوالي 20 دقيقة).

انزعي القناع بلطف، وستلاحظين إزالة الرؤوس السوداء.

الفحم النشط يمتص الشوائب والدهون الزائدة، والجيلاتين يلتصق بالبثور السوداء ويزيلها عند نزع القناع.

استخدام الأقنعة الطبيعية بانتظام يساعد بشكل كبير في تنظيف البشرة والتخلص من البثور السوداء دون التسبب في تهيج الجلد.

ومع اتباع روتين يومي سليم، يمكن تقليل ظهور هذه المشكلة والحفاظ على بشرة ناعمة ونقية.

البثور السوداء

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارا، وكذلك كريم الحماية من الشمس للوقاية نهارا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.