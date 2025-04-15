النمش عبارة عن بقع بنية صغيرة تظهر فى البشرة خاصة البشرة البيضاء، وله أسباب عديدة مثل العامل الوراثي، وتحرص بعض الفتيات على التخلص منه.

و يمكن التقليل من ظهور النمش بالبشرة من خلال الوصفات الطبيعية التى يتم تطبيقها بشكل مستمر على البشرة ما يعزز من جمال البشرة.

قناع طبيعي يخلصك من النمش

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع طبيعي يخلصك من النمش.

المكونات:-

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي

ملعقة صغيرة من الزبادي (الروب)

طريقة التحضير:

اخلطي عصير الليمون مع العسل والزبادي جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس.

ضعي القناع على وجهك، خاصة على مناطق النمش.

اتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر وجففيه بلطف.

استخدمي القناع 2-3 مرات في الأسبوع للحصول على نتائج ملحوظة خلال أسابيع قليلة.

يفضل استخدام القناع في المساء لتفادي تعرض البشرة للشمس بعد استخدام الليمون.

لا ينصح به لأصحاب البشرة الحساسة دون اختبار مسبق على جزء صغير من الجلد.

الترطيب مهم جدًا بعد استخدام هذا القناع.

قناع طبيعي يخلصك من النمش

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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