الأربعاء 04 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

قناع طبيعي يقلل ظهور النمش بالبشرة ويعيد نضارتها

النمش، فيتو
النمش، فيتو

النمش من الإصابات التي تظهر بالبشرة وهي تضفي لمسة جمالية على الفتيات ولكن أحيانًا تتنشر بكثرة لدى بعض الفتيات ما يؤثر في مظهر البشرة بشكل سلبي ويخفي جمال الملامح.

والنمش عبارة عن نقط صغيرة بنية اللون تظهر بالبشرة وعادة تصيب البشرة الفاتحة وتحرص الفتيات كثيرا على التخلص منها وتقليل ظهورها بالبشرة.

 

قناع طبيعي يقلل ظهور النمش بالبشرة 

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع طبيعي يقلل ظهور النمش بالبشرة.

المكونات:-

ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي

طريقة التحضير والاستخدام:

  • امزجي عصير الليمون مع العسل حتى تحصلي على خليط متجانس.
  • ضعي الخليط على المناطق المتضررة من النمش باستخدام قطنة أو أصابعك.
  • اتركي الخليط على بشرتك لمدة 15-20 دقيقة.
  • اغسلي وجهك بالماء الفاتر، وكرري هذه الوصفة 2-3 مرات في الأسبوع.
  • تأكدي من عدم التعرض للشمس بعد استخدام هذه الوصفة، حيث قد يجعل الليمون البشرة أكثر حساسية.
  • يمكن أيضًا إضافة مكونات أخرى مثل جل الألوفيرا (الصبار) أو زيت جوز الهند لترطيب البشرة وتعزيز التأثير.
  • تذكري أن النتائج قد تختلف من شخص لآخر، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت لملاحظة تحسن ملموس.
علاج النمش 
علاج النمش 

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب  تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

txt

وصفة طبيعية لبشرة ناعمة مثل بشرة الأطفال

txt

أفضل الأطعمة للحصول على بشرة نضرة وصحية، يمكن إضافتها لنظامك الغذائي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النمش علاج النمش قناع طبيعي يقلل ظهور النمش بالبشرة جمال البشرة نضارة البشرة العناية بالبشرة نادية محمد خبيرة التجميل

مواد متعلقة

وصفات طبيعية لتفتيح البشرة خلال فصل الشتاء

فيتامينات تحتاجها البشرة للحفاظ على شبابها الدائم

الطريقة السليمة للتعامل مع جفاف البشرة فى الشتاء

قناع طبيعي لسنفرة البشرة وتنعيمها في الشتاء

الأكثر قراءة

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024

أخبار مصر: مؤتمر مرتقب لـ مدبولي، بدء إجراءات عزل رئيس كوريا، تطور في سعر الذهب، بيان من الأوقاف بشأن مقتل إمام بالشرقية

القبض على صاحب شركة و3 من أشقائه باعوا مقابر وهمية للمواطنين

دفعت ثمن تهورها، تفاصيل حبس الفنانة المغربية كريمة غيث

تطور مفاجئ في سعر الذهب في تعاملات اليوم، وهذا ما وصلت إليه سعر الأونصة

أرقام تخض، ارتفاع جديد في أسعار التوابل والبهارات بالأسواق

بيان من وزارة الأوقاف بشأن مقتل إمام وخطيب بقرية أم الزين بالشرقية

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

منوعات

المزيد

ديفيد بيكهام وزوجته يشاركان في مأدبة عشاء بالقصر الملكي البريطاني

فيضانات ماليزيا وتايلاند العارمة تودي بحياة العشرات وتشرد الآلاف (فيديو)

كان مصابا بداء الكلب، مصرع مُدرسة "عضها" خفاش داخل الفصل

143 حالة وفاة في أسبوعين، مرض غامض يحصد الأرواح بدولة إفريقية

المزيد

خدمات

المزيد

الأمطار تزحف إليكم، تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لـ سكان 3 محافظات (صور)

صقيع أوروبا يضرب الصعيد، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف خريطة سقوط الأمطار

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 3/12/2024

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 03- 12- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

سطور النهاية في محاكمة مطرب المهرجانات مجدي شطة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

واعظ بالأزهر: الرسول نهى عن التمييز بسبب الإعاقة.. وهذه حقوق ذوي الهمم في الإسلام

تعرف على حكم قطع صلة الأرحام وجزاء قاطعها في الإسلام

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 4 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية