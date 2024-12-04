قناع طبيعي يقلل ظهور النمش بالبشرة ويعيد نضارتها

النمش من الإصابات التي تظهر بالبشرة وهي تضفي لمسة جمالية على الفتيات ولكن أحيانًا تتنشر بكثرة لدى بعض الفتيات ما يؤثر في مظهر البشرة بشكل سلبي ويخفي جمال الملامح.

والنمش عبارة عن نقط صغيرة بنية اللون تظهر بالبشرة وعادة تصيب البشرة الفاتحة وتحرص الفتيات كثيرا على التخلص منها وتقليل ظهورها بالبشرة.

قناع طبيعي يقلل ظهور النمش بالبشرة

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع طبيعي يقلل ظهور النمش بالبشرة.

المكونات:-

ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي

طريقة التحضير والاستخدام:

امزجي عصير الليمون مع العسل حتى تحصلي على خليط متجانس.

ضعي الخليط على المناطق المتضررة من النمش باستخدام قطنة أو أصابعك.

اتركي الخليط على بشرتك لمدة 15-20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر، وكرري هذه الوصفة 2-3 مرات في الأسبوع.

تأكدي من عدم التعرض للشمس بعد استخدام هذه الوصفة، حيث قد يجعل الليمون البشرة أكثر حساسية.

يمكن أيضًا إضافة مكونات أخرى مثل جل الألوفيرا (الصبار) أو زيت جوز الهند لترطيب البشرة وتعزيز التأثير.

تذكري أن النتائج قد تختلف من شخص لآخر، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت لملاحظة تحسن ملموس.

علاج النمش

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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