قناع طبيعي يخلصك من البثور البيضاء بالبشرة

البثور البيضاء من المشاكل الجلدية المزعجة التي تظهر نتيجة انسداد المسام بالزيوت وخلايا الجلد الميتة، وهي شائعة خاصة في البشرة الدهنية والمختلطة.

وبدلًا من اللجوء دائما للكريمات الطبية، يمكن الاعتماد على وصفات طبيعية فعالة وآمنة، تساعد على تنظيف المسام والتقليل من ظهور البثور.

قناع طبيعي يخلصك من البثور البيضاء

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، قناع طبيعي يخلصك من البثور البيضاء.

مكونات القناع:-

ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم

ملعقتان كبيرتان من شاي البابونج المركز

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون اختياري للبشرة الدهنية

طريقة التحضير:-

حضري شاي البابونج المركز بترك كيس أو ملعقة من زهور البابونج في نصف كوب ماء مغلي لمدة 10 دقائق، ثم اتركيه ليبرد.

في وعاء صغير، اخلطي الكركم مع العسل.

أضيفي شاي البابونج تدريجيا حتى تحصلي على قوام كريمي يمكن فرده على البشرة.

إذا كانت بشرتك دهنية جدا، أضيفي عصير الليمون.

طبقي القناع على وجه نظيف وجاف، مع التركيز على مناطق البثور البيضاء.

اتركيه لمدة 15–20 دقيقة.

اغسلي وجهك بماء فاتر، ثم مرري مكعب ثلج لإغلاق المسام.

كررى القناع مرتين أسبوعيا للبشرة الدهنية أو المختلطة، ومرة أسبوعيا للبشرة الحساسة.

القناع يفتح المسام وينظفها من الشوائب، ويقلل من تكون البثور البيضاء والرؤوس السوداء، ويهدئ الاحمرار والتهيج الناتج عن الحبوب، ويمنح البشرة إشراقة طبيعية.

جربي القناع على جزء صغير من البشرة قبل الاستخدام للتأكد من عدم وجود حساسية.

تجنبي التعرض المباشر للشمس بعد القناع إذا أضفتِ الليمون، أو استخدمي واقي شمس.

احرصي على تنظيف البشرة يوميًا بلطف لتقليل انسداد المسام.

قناع طبيعي يخلصك من البثور البيضاء

نصائح تجنبك ظهور البثور البيضاء بالبشرة

ولتجنب ظهور البثور البيضاء والحفاظ على بشرة نقية وصافية، يمكن اتباع بعض النصائح البسيطة والفعالة، منها:-

اغسلي وجهك مرتين يوميا باستخدام غسول لطيف خالى من الزيوت.

تجنبي الإفراط في الغسل حتى لا تجف البشرة وتزيد إفراز الزيوت كرد فعل معاكس.

استخدمي مقشر طبيعي مثل السكر بالعسل أو الشوفان المطحون مرة أو مرتين أسبوعيا.

التقشير يساعد على إزالة الخلايا الميتة التي تسد المسام وتسبب البثور البيضاء.

اختاري مرطب خفيف وخالي من الزيوت.

الترطيب يحافظ على توازن إفراز الدهون في البشرة ويمنع انسداد المسام.

تجنبى لمس الوجه باستمرار لأن لمس الوجه باليدين ينقل البكتيريا والزيوت التي قد تسبب انسداد المسام، وإذا كان لابد من لمس البشرة، تأكدي أن يديك نظيفتان.

استخدمي منتجات مناسبة لبشرة مكتوب عليها لا تسد المسام.

تخلصي من المكياج قبل النوم تماما باستخدام مزيل مناسب.

قللي من الأطعمة الدسمة والمقلية والسكريات.

أكثري من تناول الخضروات والفواكه الغنية بمضادات الأكسدة مثل الخيار، الجزر، والتوت.

استخدمي واقي شمس مناسب للبشرة الدهنية أو المختلطة.

التعرض المفرط للشمس قد يزيد من إفراز الدهون وبالتالي ظهور البثور.

شرب كمية كافية من الماء، لأن الماء يساعد على طرد السموم من الجسم ويحافظ على رطوبة البشرة ونضارتها.

القلق والتوتر قد يزيدان من نشاط الغدد الدهنية، جربي تمارين الاسترخاء أو اليوغا للحفاظ على هدوء الجسم والعقل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.