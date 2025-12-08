الإثنين 08 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إرشادات ونصائح عاجلة من الداخلية لقائدي السيارات للتعامل مع الشبورة والأمطار (فيديو)

وجهت وزارة الداخلية إرشادات مهمة لقائدي السيارات للتعامل بأمان مع الشبورة المائية التي تشهدها بعض الطرق، حرصًا على سلامة المواطنين وتجنب الحوادث.

 وشددت الأجهزة الأمنية، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال القيادة في هذه الأجواء الماطرة  لتقليل مخاطر انعدام أو ضعف الرؤية.

أبرز التعليمات الواجب اتباعها أثناء الشبورة

وجاءت أبرز تعليمات المرور الواجب اتباعها للحماية قائدى السيارات،  خفض سرعة السيارة إلى30كم/الساعة لضمان السيطرة على المركبة.

خلاف على أولوية المرور ينتهى بتمزيق جسد طالب في كفر الشيخ

القبض على قائدي سيارتين بتهمتي تعريض حياة المواطنين للخطر والاستعراض

إضاءة جميع أنوار السيارة واستخدام أنوار الانتظار لزيادة وضوح المركبة على الطريق.

فتح زجاج السيارة لتحسين مستوى الرؤية ومنع تكثف البخار على الزجاج.

 

تشغيل مساحات الزجاج باستمرار لإزالة أي آثار للرطوبة.

استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لتنبيه المركبات الأخرى.

الالتزام بالحارة المرورية وعدم تجاوز السيارات نهائيًا في ظل ضعف الرؤية.

مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والمركبات الأخرى لإتاحة مساحة كافية للتوقف الآمن.

وتؤكد الوزارة على أهمية التزام السائقين بهذه التوجيهات حفاظًا على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطرق.

الشبورة المائية إرشادات المرور وزارة الداخلية القيادة الامنة حوادث الطرق

