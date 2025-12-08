رغم تجريمه بالبلدين، تقارير أمريكية تثير الجدل باختيار مباراة مصر وإيران في كأس العالم للاحتفال بالمثليين

18 حجم الخط

كشفت تقارير صحفية أمريكية، اليوم الإثنين، أن اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس العالم 2026 في مدينة ‎سياتل، اختارت مباراة مصر وإيران للاحتفال بالمثليين.

مباراة مصر وإيران لدعم المثليين

وكشفت شبكة “أوت سبورتس” الأمريكية، أن المباراة المقررة يوم 26 يونيو 2026 على ملعب لومن فيلد في سياتل، ستكون أول مباراة في تاريخ المونديال تُخصص للاحتفال بالمثليين، وتم تسميتها مباراة الفخر، رغم أن كلا البلدين مصر وإيران تجرمان العلاقات المثلية.

وذكرت التقارير أن اللجنة المحلية، تهدف من تلك الاحتفالات ليس للترويج لسياسات الدول المضيفة، بل التعبير عن قيم التنوع والشمول في سياتل وولاية واشنطن، باعتبارها مدينة ترحب بالجميع من مشجعين ولاعبين وزوار، بغض النظر عن هويتهم أو توجهاتهم.

وأكدت التقارير، أن الإعلان أثار جدلا واسعا، خاصة وأن العلاقات المثلية يتم معاقبتها بشدة في مصر وإيران.

وأكملت الشبكة، أن بعض المنظمين المحليين عبروا عن أملهم بأن يتحول هذا الحدث إلى رسالة عالمية للتسامح والانفتاح، معتبرين أن كرة القدم وسعت دائرة الانتماء والاحترام بين الثقافات والأديان والخلفيات المختلفة.

فيما لم يصدر بعد أي تأكيد أو نفي من اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم حول اختيار مباراة مصر وإيران للاحتفال بالمثليين.

موعد وصول نيجيريا لمواجهة مصر وديا

من ناحية أخرى، حدد مسئولو منتخب نيجيريا الأول لكرة القدم، موعد وصول بعثة الفريق إلى القاهرة، لخوض مباراة ودية أمام منتخب مصر يوم 16 ديسمبر الجاري باستاد القاهرة الدولي، في ختام استعدادات الفريقين لخوض منافسات بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري إلى 18 يناير المقبل.

وقال إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أن مباراة نيجيريا الودية، ستتم إقامتها يوم 16 ديسمبر الحالي بدلًا من 14 من الشهر نفسه، بعد طلب منتخب نيجيريا تأجيل المباراة لمدة 48 ساعة.

