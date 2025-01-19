9 مخاطر للإفراط في تناول الكافيين

على الرغم من أن الكافيين آمن بشكل عام بكميات منخفضة إلى معتدلة، إلا أن تناوله بكميات عالية قد يؤدي إلى آثار جانبية خطيرة.

فوائد القهوة والشاي

تحتوي معظم أنواع القهوة والشاي على الكافيين، وهي مادة تعزز المزاج والأيض والأداء العقلي والجسدي، وأظهرت الدراسات أيضًا أنه آمن لمعظم الناس عند تناوله بكميات منخفضة إلى معتدلة، ويمكن لمعظم الناس استهلاك 400 ملغ من الكافيين دون آثار سلبية مصاحبة، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

ومع ذلك، قد يكون للجرعات العالية من الكافيين آثار جانبية خطيرة.

وأظهرت الأبحاث أن الجينات قد يكون لها تأثير على قدرة الشخص بتحمل الكافيين، ويمكن لبعض الأشخاص استهلاك كمية أكبر بكثير من الكافيين من غيرهم دون التعرض لآثار سلبية.

علاوة على ذلك، قد يعاني الأفراد غير المعتادين على الكافيين من أعراض بعد تناول ما يُعتبر عادةً جرعة معتدلة

مخاطر الإفراط في تناول الكافيين

1. القلق

من المعروف أن الكافيين يزيد من اليقظة، فهو يعمل عن طريق منع تأثيرات الأدينوزين، وهي مادة كيميائية في الدماغ وتجعل الشخص يشعر بالتعب، وفي الوقت نفسه، فإنه يحفز إطلاق الأدرينالين، وهو الهرمون المرتبط بزيادة الطاقة.

عند تناول جرعات أعلى، قد تصبح هذه التأثيرات أكثر وضوحًا، مما يؤدي إلى القلق والعصبية.

يعد اضطراب القلق الناجم عن الكافيين أحد المتلازمات الأربعة المرتبطة بالكافيين

وتشير الأبحاث أن تناول جرعات يومية عالية للغاية تبلغ 1000 مجم أو أكثر يوميًا يسبب العصبية وأعراضًا مماثلة لدى معظم الأشخاص، في حين أن تناولًا معتدلًا قد يؤدي إلى تأثيرات مماثلة لدى الأفراد الحساسين للكافيين.

2. الأرق

إن قدرة الكافيين على مساعدة الناس على البقاء مستيقظين هي واحدة من أكثر صفاته قيمة.

من ناحية أخرى، قد يؤدي الإفراط في تناول الكافيين إلى صعوبة الحصول على قسط كافٍ من النوم المريح.

وجدت الدراسات أن تناول كميات أكبر من الكافيين يبدو أنه يزيد من الوقت الذي يستغرقه الشخص للنوم، وقد يقلل أيضًا من إجمالي وقت النوم.

تشير هذه النتائج إلى أنه من المهم الانتباه إلى كمية وتوقيت تناول الكافيين لتحسين النوم.

3. مشاكل الجهاز الهضمي

يجد العديد من الأشخاص أن تناول فنجان من القهوة في الصباح يساعد في تحريك أمعائهم.

يُعزى التأثير الملين للقهوة إلى إطلاق هرمون الجاسترين، وهو هرمون تنتجه المعدة ويسرع النشاط في القولون، وعلاوة على ذلك، فقد ثبت أن القهوة منزوعة الكافيين تنتج استجابة مماثلة.

نظرًا لهذا التأثير، تؤدي جرعات كبيرة من الكافيين إلى براز رخو أو حتى إسهال لدى بعض الأشخاص.

نظرًا لأن القهوة يمكن أن يكون لها تأثيرات كبيرة على وظيفة الجهاز الهضمي، فقد يرغب الشخص في تقليل الكمية التي تشربها أو التحول إلى الشاي إذا واجه أي مشاكل.

4. انهيار العضلات

انحلال الربيدات هو حالة خطيرة تدخل فيها ألياف العضلات التالفة إلى مجرى الدم، مما يؤدي إلى الفشل الكلوي ومشاكل أخرى.

تشمل الأسباب الشائعة لانحلال الربيدات الصدمات والعدوى وتعاطي المخدرات وإجهاد العضلات ولدغات الثعابين أو الحشرات السامة.

وربطت الأبحاث بين انحلال الربيدات والإفراط في تناول الكافيين

5. الإدمان

على الرغم من كل الفوائد الصحية للكافيين، إلا أنه يعد مسببًت للإدمان.

تشير المراجعات إلى أنه على الرغم من أن الكافيين يحفز بعض المواد الكيميائية في الدماغ على نحو مماثل للطريقة التي يفعلها الكوكايين والأمفيتامينات، إلا أنه لا يسبب الإدمان الكلاسيكي بالطريقة التي تفعلها هذه العقاقير.

ومع ذلك، فقد يؤدي إلى الاعتماد النفسي أو الجسدي، وخاصة عند تناول جرعات عالية.

على الرغم من أن المركب لا يبدو أنه يسبب الإدمان الحقيقي، إذا كان الشخص يشرب بانتظام الكثير من القهوة أو المشروبات الأخرى التي تحتوي على الكافيين، فهناك فرصة جيدة جدًا لأن يصبح معتمدًا على تأثيراته.

6. ارتفاع ضغط الدم

بشكل عام، لا يبدو أن الكافيين يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية لدى معظم الناس، ولكن لقد ثبت أنه يرفع ضغط الدم بسبب تأثيره التحفيزي على الجهاز العصبي.

يعد ارتفاع ضغط الدم عامل خطر للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية لأنه قد يتلف الشرايين بمرور الوقت، مما يحد من تدفق الدم إلى القلب والدماغ.

ويبدو أن تأثير الكافيين على ضغط الدم مؤقت، كما يبدو أن له أقوى تأثير على الأشخاص غير المعتادين على استهلاكه.

من المهم الانتباه إلى جرعة وتوقيت تناول الكافيين، خاصة إذا كان الشخص يعاني بالفعل من ارتفاع ضغط الدم.

7. معدل ضربات القلب السريع

تتسبب التأثيرات التحفيزية لتناول كميات كبيرة من الكافيين في تسارع ضربات القلب.

ويؤدي أيضًا إلى تغيير إيقاع ضربات القلب، والذي يسمى الرجفان الأذيني، والذي تم الإبلاغ عنه لدى الشباب الذين تناولوا مشروبات الطاقة التي تحتوي على نسبة عالية للغاية من الكافيين.

8. التعب

من المعروف أن القهوة والشاي والمشروبات الأخرى التي تحتوي على الكافيين تعمل على تعزيز مستويات الطاقة.

ومع ذلك، يمكن أن يكون لها أيضًا تأثير معاكس من خلال التسبب في التعب المرتد بعد خروج الكافيين من النظام.

وجدت المراجعات أنه على الرغم من أن مشروبات الطاقة التي تحتوي على الكافيين تزيد من اليقظة وتحسن المزاج لعدة ساعات، إلا أن المشاركين كانوا غالبًا أكثر تعبًا من المعتاد في اليوم التالي.

9. التبول المتكرر والإلحاح

يعد التبول المتزايد أحد الآثار الجانبية الشائعة لتناول الكافيين بكميات كبيرة بسبب التأثيرات التحفيزية للمركب على المثانة.

وأظهرت الدراسات على وجود علاقة بين المثانة الرطبة المفرطة النشاط واستهلاك الكافيين، وأظهرت النتائج أن تناول الشاي بكمية تزيد عن 481 جرامًا يوميًا كان مرتبطًا بزيادة خطر الإصابة بالمثانة الرطبة المفرطة النشاط.

ومع ذلك، هناك أبحاث محدودة حول ما إذا كانت جميع المشروبات التي تحتوي على الكافيين لها نفس التأثير.

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