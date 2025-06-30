فوائد البنجر، لإنقاص الوزن وصحة القلب وجمال البشرة

فوائد البنجر، يُعد البنجر، أو ما يُعرف بالشمندر، من الخضروات الجذرية ذات اللون الأحمر القاني، ويتميز بمذاقه الحلو وفوائده الصحية المتعددة التي تجعله خيارًا مثاليًا ضمن النظام الغذائي اليومي.



استخدمه القدماء في الطب الشعبي لعلاج العديد من الحالات، وازدادت شعبيته مؤخرًا بفضل الأبحاث العلمية التي أثبتت دوره في تحسين الصحة العامة والوقاية من الأمراض.



أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن البنجر ليس مجرد خضار ذو لون زاهي وطعم مميز، بل هو كنز غذائي وصحي يمكن الاعتماد عليه لدعم الجسم من الداخل والخارج.



في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة هدى أبرز فوائد البنجر على المستوى الصحي والغذائي والجمالي.



القيمة الغذائية للبنجر

البنجر منخفض السعرات الحرارية، لكنه غني بالفيتامينات والمعادن، ويحتوي على:

فيتامين C وB6

الحديد

المغنيسيوم

البوتاسيوم

الألياف الغذائية

حمض الفوليك

مضادات الأكسدة، وعلى رأسها البيتالين (Betalains) المسؤولة عن اللون الأحمر المميز للبنجر

هذه التركيبة تجعله غذاءً متكاملًا يدعم الجسم من عدة جوانب، خاصة للجهاز المناعي والدورة الدموية.

أهم فوائد البنجر لصحة الجسم



البنجر وفوائده

1. تعزيز صحة القلب

البنجر غني بالنترات الطبيعية التي تتحول داخل الجسم إلى أكسيد النيتريك، وهو مركب يساعد على توسعة الأوعية الدموية، مما يُحسن تدفق الدم ويقلل ضغط الدم. هذا التأثير مفيد بشكل خاص لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

2. تحسين أداء الدماغ

بفضل قدرته على تحسين تدفق الدم، يساهم البنجر في زيادة التروية الدموية للدماغ، مما يعزز التركيز والذاكرة، ويقلل من خطر التدهور العقلي المرتبط بالتقدم في العمر. وقد أظهرت الدراسات أن شرب عصير البنجر قبل أداء المهام العقلية أو التمارين الرياضية يحسّن الأداء العقلي والجسدي.

3. دعم وظائف الكبد

البنجر يحتوي على مادة البيتين، وهي مركب طبيعي يساعد في إزالة السموم من الكبد، ودعم عملية التمثيل الغذائي للدهون، مما يساهم في الوقاية من تراكم الدهون على الكبد وتحسين وظائفه.

4. الوقاية من فقر الدم

البنجر يحتوي على الحديد وحمض الفوليك، وهما عنصران أساسيان في تكوين كريات الدم الحمراء. لذا فإن تناوله بانتظام يمكن أن يساعد في الوقاية من الأنيميا، خاصة لدى النساء الحوامل أو المصابين بنقص الحديد.

5. محاربة الالتهابات

مضادات الأكسدة الموجودة في البنجر، خاصة مادة البيتالين، لها خصائص مضادة للالتهاب. وتساعد هذه المركبات في تقليل الالتهابات المزمنة المرتبطة بأمراض مثل التهاب المفاصل وأمراض القلب.

6. دعم الجهاز الهضمي

البنجر غني بالألياف الغذائية التي تعزز الهضم وتحافظ على صحة القولون. كما يساهم في الوقاية من الإمساك وتحسين حركة الأمعاء بشكل عام.

فوائد البنجر في فقدان الوزن



البنجر من الخضروات منخفضة السعرات وعالية الألياف، مما يجعله خيارًا مناسبًا في الحميات الغذائية. يساعد على:

الشعور بالشبع لفترة أطول

تقليل الرغبة في تناول الوجبات السريعة

دعم عمليات الأيض بفضل محتواه من الفيتامينات والمعادن

يمكن تناوله كعصير، أو مشوي، أو مضافًا إلى السلطات بدون الخوف من زيادة الوزن.

البنجر للبشرة

فوائد البنجر للبشرة والشعر



1. نضارة البشرة

يحتوي البنجر على فيتامين C ومضادات الأكسدة التي تساهم في تفتيح البشرة وتوحيد لونها، كما يحمي من علامات التقدم في السن. يمكن استخدام عصير البنجر كمكون طبيعي في ماسكات الوجه، أو شربه بانتظام للحصول على إشراقة طبيعية من الداخل.

2. مكافحة حب الشباب

خواص البنجر المضادة للالتهاب والبكتيريا تساعد على تقليل التهابات البشرة المرتبطة بحب الشباب. كما أن تنظيف الجسم من السموم عبر تناوله يدعم صفاء البشرة بشكل عام.

3. تحفيز نمو الشعر

الحديد وحمض الفوليك الموجودان في البنجر يعززان تدفق الدم إلى فروة الرأس، مما يحفز نمو الشعر ويقلل من تساقطه. كما أن المغذيات التي يحتويها تدعم صحة بصيلات الشعر وتقويها.

طرق تناول البنجر

يمكن الاستفادة من البنجر بعدة طرق:

عصير البنجر: يمكن خلطه مع التفاح أو الجزر لتحسين الطعم وزيادة الفوائد.

السلطات: سلق البنجر وتقطيعه وإضافته إلى السلطات.

الشوربة: يستخدم في أطباق مثل الشمندر الروسي (Borscht).

المخلل: البنجر المخلل مفيد جدًا للهضم، لكن يجب الاعتدال في تناوله بسبب محتواه العالي من الصوديوم.

بودرة البنجر: تُستخدم كمكمل غذائي أو في العصائر والسموذي.

الآثار الجانبية والتحذيرات

تلون البول والبراز: تناول البنجر قد يؤدي إلى ظهور لون وردي أو أحمر في البول أو البراز، وهي حالة طبيعية تُعرف بـ"البِيتوريا" ولا تدعو للقلق.

حصوات الكلى: يحتوي البنجر على نسبة عالية من الأوكسالات التي قد تسهم في تكوين حصوات الكلى لدى بعض الأشخاص، لذا يُنصح بعدم الإفراط في تناوله لمن لديهم استعداد لذلك.

مرضى السكري: رغم أن البنجر يحتوي على سكريات طبيعية، إلا أنه لا يسبب ارتفاعًا حادًا في مستوى السكر في الدم. لكن يجب الاعتدال في تناوله.

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