فوائد البنجر، لصحة الدماغ وجمال بشرتك وشعرك

فوائد البنجر، يُعد البنجر (الشمندر) من الخضراوات الجذرية التي تميزها لونها الأحمر القاني ومذاقها الحلو قليلًا، وقد شاع استخدامه منذ القدم في الطب الشعبي لعلاج العديد من الحالات الصحية، كما يُستخدم اليوم في أنظمة التغذية الصحية لما يحتويه من عناصر غذائية مهمة وفوائد طبية متعددة.

سواء تم تناوله مسلوقًا أو على هيئة عصير أو مضافًا للسلطات، فإن للبنجر فوائد غذائية وصحية تجعله عنصرًا يستحق أن يكون ضمن النظام الغذائي اليومي.

أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن البنجر من أكثر الخضروات فائدة لجسم الإنسان، نظرًا لغناه بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، فهو يدعم صحة القلب، ويُساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة، ويُعزز من صحة البشرة والشعر.



وأضافت الدكتورة مروة، إلى أن مع إدراجه ضمن نظام غذائي متوازن، يمكن للبنجر أن يكون عاملًا مساعدًا قويًا في تعزيز الصحة العامة.

وتستعرض أخصائية التغذية العلاجية، في السطور التالية، القيمة الغذائية للبنجر، وأهم فوائد البنجر لصحة الجسم.

أولًا: محتوى البنجر الغذائي

يتميز البنجر بغناه بالعديد من العناصر الغذائية الأساسية، مثل:

الفيتامينات: يحتوي على فيتامين C، وفيتامين A، وفيتامينات مجموعة B خاصة حمض الفوليك (B9).

المعادن: مثل البوتاسيوم، الماغنيسيوم، الحديد، الكالسيوم، والفوسفور.

الألياف الغذائية: التي تساعد على تحسين الهضم وتعزيز الشعور بالشبع.

مضادات الأكسدة: مثل البيتالين، وهي المسؤولة عن اللون الأحمر القوي للبنجر.

النيترات الطبيعية: التي تتحول في الجسم إلى أكسيد النيتريك وتُفيد الدورة الدموية.

ثانيًا: فوائد البنجر لصحة الجسم



البنجر وفوائده

1. تعزيز صحة القلب والدورة الدموية

يحتوي البنجر على النيترات الطبيعية التي تتحول في الجسم إلى أكسيد النيتريك، وهو مركب يساعد على توسيع الأوعية الدموية، مما يُسهم في خفض ضغط الدم وتحسين تدفق الدم. وقد أثبتت دراسات عدة أن شرب عصير البنجر بانتظام يمكن أن يساعد في تقليل ضغط الدم لدى مرضى ارتفاع الضغط.

2. تحسين الأداء الرياضي

يساعد عصير البنجر على تعزيز الأداء البدني والرياضي، بفضل احتوائه على النيترات التي تزيد من كفاءة استهلاك الأوكسجين في العضلات. لذلك، يُنصح الرياضيون بتناول عصير البنجر قبل التمارين لتحسين القدرة على التحمل وتقليل الشعور بالتعب.

3. دعم صحة الجهاز الهضمي

الألياف الموجودة في البنجر تساهم في تعزيز صحة الجهاز الهضمي، حيث تعمل على تنظيم حركة الأمعاء ومنع الإمساك، كما تساعد في تعزيز نمو البكتيريا النافعة في القولون، مما يُسهم في تقوية المناعة وتحسين امتصاص العناصر الغذائية.

4. مفيد لصحة الدم

يُعد البنجر من الأطعمة المفيدة لمرضى فقر الدم (الأنيميا)، نظرًا لاحتوائه على نسبة جيدة من الحديد، بالإضافة إلى فيتامين C الذي يعزز امتصاص الحديد في الجسم. كما أن حمض الفوليك (B9) الموجود في البنجر مهم جدًا لإنتاج خلايا الدم الحمراء.

5. الوقاية من الالتهابات

البنجر يحتوي على مضادات أكسدة قوية، مثل البيتالين، والتي لها خصائص مضادة للالتهاب. تناول البنجر بانتظام قد يساعد في تقليل الالتهابات المزمنة التي ترتبط بأمراض مثل السكري وأمراض القلب والتهاب المفاصل.

6. تعزيز وظائف الدماغ

بفضل تأثير النيترات على تحسين تدفق الدم، فإن البنجر يمكن أن يُحسن تدفق الدم إلى الدماغ، خاصة لدى كبار السن، ما يساعد على تحسين التركيز والذاكرة وتقليل خطر الإصابة بالخرف أو الزهايمر.

7. دعم وظائف الكبد

يحتوي البنجر على مركبات تساعد الكبد في التخلص من السموم بشكل أكثر كفاءة. كما أن مضادات الأكسدة الموجودة فيه تحمي خلايا الكبد من التلف الناتج عن الإجهاد التأكسدي.

8. المساعدة في خسارة الوزن

البنجر منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، ما يجعله خيارًا جيدًا في الأنظمة الغذائية التي تهدف لفقدان الوزن. كما أنه يمنح شعورًا بالشبع ويقلل من الرغبة في تناول الطعام.

ثالثًا: فوائد البنجر للبشرة والشعر



البنجر للبشرة

البنجر لا يفيد الجسم فقط داخليًا، بل له أيضًا فوائد جمالية واضحة، من أبرزها:

نضارة البشرة: يساعد البنجر على تحسين الدورة الدموية، مما يُسهم في توصيل الأوكسجين والمغذيات للبشرة، ويمنحها مظهرًا صحيًا.



تقليل حب الشباب: بفضل خصائصه المضادة للالتهاب، يمكن أن يساعد في تهدئة التهابات البشرة.

تغذية الشعر: الحديد وحمض الفوليك الموجودان في البنجر يعززان نمو الشعر ويمنعان تساقطه، خاصة إذا تم شرب العصير بانتظام.

رابعًا: طرق تناول البنجر



يمكن الاستفادة من البنجر بعدة طرق:

عصير البنجر الطازج: من أكثر الطرق فعالية للحصول على فوائده السريعة.

سلطات البنجر: يمكن سلقه وتقطيعه إلى مكعبات وإضافته إلى السلطات.

شوربة البنجر: مثل الشوربة الروسية المعروفة باسم "بورشت".

رقائق البنجر المقرمشة: كبديل صحي لرقائق البطاطس.

إضافته إلى العصائر الخضراء: للحصول على مزيج غني بالمغذيات.

أضرار الإفراط في تناول البنجر

أشارت الدكتورة مروة كمال، إلى أنه على الرغم من أن البنجر (الشمندر) يعتبر من الخضروات المفيدة جدًا، إلا أن له بعض الأضرار أو الآثار الجانبية المحتملة في بعض الحالات أو عند الإفراط في تناوله.



وإليك أبرز هذه الأضرار والتحذيرات:

فوائد البنجر للصحة

1. زيادة خطر تكوّن حصى الكلى

يحتوي البنجر على نسبة عالية من مركبات الأوكسالات، وهي مواد طبيعية يمكن أن تتحد مع الكالسيوم في الجسم وتُكوّن حصوات في الكلى، خاصة لدى الأشخاص المعرضين لذلك.

نصيحة: يجب على من لديهم تاريخ مع حصوات الكلى أو لديهم مستويات عالية من الأوكسالات تجنب تناول كميات كبيرة من البنجر أو عصيره.

2. تغير لون البول والبراز

أحد الأعراض الشائعة بعد تناول البنجر هو ظهور لون وردي أو أحمر في البول أو البراز، وهو ما يُعرف بـ"البيلة البنجرية" (Beeturia).

رغم أنه غير ضار في الغالب، إلا أنه قد يُربك البعض ويُظن خطأً أنه دم في البول.

3. رفع مستوى السكر في الدم

رغم أن البنجر يحتوي على سكريات طبيعية، إلا أن تناول كميات كبيرة من عصير البنجر قد يرفع سكر الدم لدى مرضى السكري.

نصيحة: يُفضل تناوله بشكل معتدل لمرضى السكري، ومراقبة مستوى السكر بعد تناوله.

4. انخفاض ضغط الدم الزائد

بما أن البنجر يساهم في خفض ضغط الدم، فإن الإفراط في تناوله قد يسبب انخفاضًا مفرطًا في ضغط الدم، خاصة عند الأشخاص الذين يعانون أصلًا من انخفاض ضغط الدم أو يتناولون أدوية خافضة له.

في هذه الحالة، يجب الحذر وعدم المبالغة في تناول البنجر يوميًا.

5. مشاكل في المعدة والجهاز الهضمي

عند الإفراط في تناوله، قد يسبب البنجر بعض الأعراض المزعجة مثل:

الانتفاخ.

الغازات.

تقلصات المعدة.

وذلك بسبب محتواه العالي من الألياف، أو بسبب حساسية بعض الأشخاص لبعض مكوناته.

6. الحساسية

رغم أن حالات الحساسية من البنجر نادرة، إلا أنها ممكنة وتظهر في صورة:

طفح جلدي.

حكة.

تورم في الفم أو الحلق.

وفي هذه الحالة يجب التوقف فورًا عن تناوله ومراجعة الطبيب.

7. تداخل محتمل مع بعض الأدوية

قد يتداخل البنجر مع بعض أدوية ضغط الدم أو أدوية القلب نظرًا لتأثيره الموسّع للأوعية الدموية. لذا من الأفضل استشارة الطبيب في حال كان الشخص يتناول هذه الأنواع من الأدوية.

وأخيرًا، فإن البنجر آمن ومفيد لمعظم الناس إذا تم تناوله باعتدال، لكن يجب الحذر منه في الحالات التالية:

مرضى الكلى (لوجود الأوكسالات).

مرضى الضغط المنخفض.

مرضى السكري (خاصة في شكل عصير).

من لديهم تاريخ مع تكون حصى الكلى.

من يتناولون أدوية تؤثر على ضغط الدم.



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