فوائد الكوسة للبشرة ومرضى السكر والحوامل

الكوسة، فيتو

فوائد الكوسة، الكوسة من الخضراوات الشهيرة التى لها شهرة واسعة على مستوى العالم حيث تقدم بطرق مختلفة ولها عشاق كثيرون.

وفوائد الكوسة، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناولها.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الكوسة من الخضراوات اللذيذة والخفيفة التي تتميز بفوائد صحية وغذائية عظيمة، وهي من الأطعمة التي يوصي بها خبراء التغذية دائمًا لاحتوائها على عناصر غذائية متعددة تناسب جميع الأعمار، من الأطفال وحتى كبار السن.

القيمة الغذائية للكوسة

وأضافت منى، أن الكوسة غنية بالماء والألياف، وقليلة السعرات الحرارية، مما يجعلها خيارًا مثاليًّا للأشخاص الذين يتبعون أنظمة غذائية لإنقاص الوزن، كما تحتوي على فيتامينات ومعادن مهمة مثل:

  • فيتامين C، يعزز مناعة الجسم ويحمي الخلايا من الأكسدة.
  • فيتامين A، ضروري لصحة العيون والجلد.
  • فيتامين B، يساعد على إنتاج الطاقة وتحسين صحة الجهاز العصبي.
  • البوتاسيوم، يحافظ على توازن السوائل وضغط الدم.
  • المغنيسيوم والمنجنيز، يدعمان صحة العظام والعضلات.
فوائد الكوسة 
فوائد الكوسة الصحية

وتابعت، أن من فوائد الكوسة التى تدفعنا لتناولها:

  • الكوسة غنية بالألياف والماء، مما يساعد على تسهيل عملية الهضم، والوقاية من الإمساك، وتحسين صحة القولون.
  • احتواء الكوسة على البوتاسيوم والألياف يساعد على تقليل نسبة الكوليسترول الضار في الدم، وضبط ضغط الدم، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.
  • بفضل غناها بفيتامين A واللوتين والزياكسانثين، فإن الكوسة تحمي العين من مشكلات ضعف النظر المرتبط بالتقدم في العمر مثل الضمور البقعي وإعتام عدسة العين.
  • فيتامين C الموجود في الكوسة يساعد الجسم على مكافحة العدوى، ويقوي جهاز المناعة لمواجهة البكتيريا والفيروسات.
  • الماء والفيتامينات في الكوسة يرطبان البشرة ويمنحانها النضارة، كما يساهم فيتامين C في تحفيز إنتاج الكولاجين، مما يقلل من التجاعيد ويحافظ على شباب الجلد.
  • الكوسة منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف، مما يعطي إحساس بالشبع لفترة طويلة، ويساعد على التحكم في الشهية.
  • الألياف في الكوسة تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، كما أن مؤشرها الجلايسيمي منخفض، مما يجعلها صحية لمرضى السكري.
  • الكوسة تحتوي على الكالسيوم والمغنيسيوم والمنجنيز، وهي عناصر أساسية لصحة العظام والوقاية من هشاشة العظام.
  • بفضل مضادات الأكسدة القوية مثل الكاروتينات وفيتامين C، تساهم الكوسة في حماية الجسم من الجذور الحرة التي قد تؤدي إلى نمو الخلايا السرطانية.
  • الكوسة غنية بحمض الفوليك، وهو عنصر مهم لنمو الجنين وحمايته من التشوهات الخلقية، كما أنها خفيفة وسهلة الهضم للأم الحامل.
فوائد زبدة الفول السوداني، لصحة القلب والدماغ وجمال البشرة والشعر

اكتشفي فوائد زيت اللوز الحلو لجمال بشرتك وشعرك والحفاظ على صحتك

 

