فوائد البنجر، يحمي من السكتات الدماغية والخرف والزهايمر

فوائد البنجر، البنجر من الخضراوات المميزة بلونها الأحمر الواضح الذى يستخدم فى صناعة الصبغات، وعرف منذ زمن بعيد، ويستخدم فى الطهى والمقبلات.

وفوائد البنجر، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن البنجر من الخضراوات الجذرية الغنية بالعناصر الغذائية التي تجعلها من الأطعمة المفيدة للصحة بشكل عام، ويتميز بلونه الأحمر الداكن وطعمه الحلو المميز، ويستخدم في تحضير العصائر والسلطات والأطعمة الصحية.

القيمة الغذائية للبنجر

وأضاف السيد، يحتوي البنجر على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين C، وفيتامين B9، الحديد، والبوتاسيوم والمغنيسيوم، والألياف الغذائية، ومضادات أكسدة قوية.

فوائد البنجر للصحة

وتابع أخصائي التغذية العلاجية أن من فوائد البنجر للصحة التالي:-

يحتوي البنجر على مركبات النترات الطبيعية التي تتحول في الجسم إلى أكسيد النيتريك، مما يساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم.

يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

بفضل محتواه العالي من الحديد وحمض الفوليك، يساعد البنجر على زيادة إنتاج خلايا الدم الحمراء وتحسين نقل الأكسجين إلى أنسجة الجسم.

يساعد أكسيد النيتريك الناتج عن النترات في تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، مما يعزز الوظائف الإدراكية ويقلل من خطر الإصابة بالخرف والزهايمر.

تناول عصير البنجر قبل التمرينات يساعد على زيادة القدرة على التحمل وتقليل التعب بفضل تحسين تدفق الأكسجين للعضلات.

يحتوي على مركبات تساعد في إزالة السموم من الكبد ودعم وظائفه الحيوية.

الألياف الموجودة في البنجر تحسن حركة الأمعاء، وتقلل من الإمساك، وتحافظ على صحة الجهاز الهضمي.

البيتالين وفيتامين C في البنجر يعملان كمضادات أكسدة تحارب الالتهابات وتدعم جهاز المناعة.

يمنح البشرة إشراقة طبيعية بفضل مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة.

يساعد في تفتيح لون البشرة وتوحيدها، ويمكن استخدام عصير البنجر كقناع طبيعي لترطيب البشرة ومنحها توهجًا صحيًا.

يقوي بصيلات الشعر ويمنع تساقطه بسبب محتواه من الحديد والمعادن، ويحفز الدورة الدموية في فروة الرأس مما يعزز نمو الشعر.

محاذير وشروط تناول البنجر

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية، أن الإفراط في تناول البنجر قد يسبب تغير لون البول إلى الأحمر وهو أمر طبيعي وغير ضار، ومرضى حصوات الكلى يجب أن يتناولوه بحذر لأنه يحتوي على الأوكسالات، أما مرضى السكري ينصحون بمراقبة الكمية لأنه يحتوي على نسبة سكريات طبيعية.

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