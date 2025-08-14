الخميس 14 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

ماذا يحدث لجسمك عند شرب كمية كبيرة من عصير البنجر؟

عصير البنجر
عصير البنجر

 عصير البنجر له الكثير من الفوائد الصحية للجسم سواء تناوله بمفرده أو إضافته على أطعمة أخري ويستمتع به الكثيرون كمشروب قبل التمرين أو يضيفونه إلى وجبة الإفطار لتعزيز الطاقة. 

فوائد عصير البنجر

يستخرج هذا العصير الأحمر  من جذر نبات البنجر، وهو غني بالعناصر الغذائية، بما في ذلك البيتالين والنترات وفيتامين ج. 

 ورغم فوائده الصحية، يجب أن تكون على دراية بالآثار الجانبية المحتملة للإفراط في تناوله.


الفوائد الصحية لشرب عصير البنجر

 

صحة القلب والأوعية الدموية

 عصير البنجر غني بالنترات، التي تساعد على توسيع الأوعية الدموية، هذا التأثير يُخفف الضغط على القلب ويُحسّن صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام. 

اظهرت دراسة حديثة أن عصير البنجر يحسّن وظائف القلب.
 

تحسين أداء التمارين الرياضية

يستهلك العديد من الرياضيين عصير البنجر قبل التمرينات الرياضية، لأنه قد يعزز الأداء عن طريق تحسين تدفق الدم إلى العضلات وتقليل الألم، مما يجعل التمارين الرياضية أكثر فعالية بحسب Health shots


الوظيفة الإدراكية: "قد تعمل النترات الموجودة في عصير البنجر أيضًا على تعزيز تدفق الدم إلى الدماغ بشكل أفضل، مما قد يعزز الوظيفة الإدراكية والتركيز والذاكرة


دعم المناعة: عصير البنجر غني بفيتامين سي، ويمكن أن يساعد في تعزيز جهاز المناعة، ويلعب دورًا حيويًا في الوقاية من الأمراض.

البنجر 
البنجر 


صحة الكبد: تشير الأبحاث المنشورة في Frontiers In Nutrition  إلى أن عصير البنجر يمكن أن يدعم إزالة السموم من الكبد عن طريق التخلص من السموم، مما يجعله حليفًا محتملًا ضد مرض الكبد الدهني غير الكحولي.

يتميز عصير البنجر بقدرته على تحسين صحة القلب وخفض ضغط الدم، بفضل احتوائه على النترات الطبيعية التي تساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم. كما يسهم في رفع مستويات الطاقة وزيادة القدرة على التحمل البدني، مما يجعله مشروب مفضل للرياضيين.

ويحتوي البنجر على نسبة عالية من الحديد والفولات، ما يجعله داعمًا لصحة الدم والوقاية من فقر الدم، إضافة إلى دوره في تعزيز صحة الكبد وتنقية الجسم من السموم.

داعم للمناعة ومكافح للالتهابات


تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في عصير البنجر على محاربة الجذور الحرة وتقليل الالتهابات، مما يساهم في الوقاية من بعض أنواع السرطان وتعزيز جهاز المناعة، كما يساعد على تحسين صحة البشرة ومنحها مظهرًا نضرًا.


ينصح الأطباء بتناول عصير البنجر الطازج بانتظام، إما بمفرده أو ممزوجًا مع عصائر أخرى كالجزر والتفاح، للحصول على أقصى فائدة غذائية.

 ويفضل الاعتدال في الكمية خاصة لدى مرضى الكلى أو من يعانون من انخفاض ضغط الدم.

فوائد البنجر، لصحة الدماغ وجمال بشرتك وشعرك

فوائد البنجر، يحمي من السكتات الدماغية والخرف والزهايمر

ويؤكد أطباء التغذية أن إدراج عصير البنجر في النظام الغذائي اليومي يعد خطوة بسيطة لكنها فعالة نحو نمط حياة صحي ومتوازن.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التمرينات الرياضية القلب والأوعية الدموية توسيع الأوعية الدموية صحة القلب والأوعية الدموية مرض الكبد عصير البنجر فوائد عصير البنجر

مواد متعلقة

سرطان الرأس والرقبة خطر يهدد الحياة، أهم أعراضه وطرق الوقاية

إعادة توزيع سيارات الإسعاف في مناطق زيادة معدلات الحوادث

مساعد وزير الصحة ومحافظ الأقصر يتابعان معدلات الإنجاز وتطوير المشروعات الصحية بالمحافظة

الصحة تكشف عن التحاليل الأساسية لتشخيص الإصابة بمرض السكري

الصحة تستكمل المرحلة 4 من التدريب على أجهزة إزالة الرجفان القلبي بمطار القاهرة

وزير الصحة يشكر النائب العام على سرعة الاستجابة في واقعة الاعتداء على الأطقم الطبية بمستشفى دكرنس العام

الإسعاف تجلي 16 حالة مرضية من مستشفى حلوان فور نشوب حريق بأحد طوابقها

" الأعلى للبحوث الطبية الإكلينيكية" يضع ضوابط ومعايير للطب التجديدي والعلاج بالخلايا الجذعية

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

أخبار مصر: جرائم تهز مصر "دهس وقتل أم لابنها ومحاولة خطف دكتورة وابنتها"، كمين إسرائيلي لـ محمد صلاح، حقيقة تأجيل الدراسة

ارتفاع مفاجئ في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

الوضع يتفاقم في القاهرة والصعيد يسجل 49، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

قرار جمهوري بإنشاء حساب المشروعات بـ 10 ملايين يورو مع البنك الأوروبي

بعد التراجع الأخير، تعرف على سعر الدولار في البنوك ببداية تعاملات الخميس

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 8 أصناف مرة واحدة والثوم والليمون خارج القائمة

لأول مرة بمجمع الإسماعيلية الطبي، إجراء عملية "ويبل" بالمنظار الجراحي لمسنة مريضة بالسرطان

خدمات

المزيد

بعد التراجع الأخير، تعرف على سعر الدولار في البنوك ببداية تعاملات الخميس

سعر الذهب اليوم، عيار 21 يسجل مستوى جديدا بنهاية التعاملات

غدا، آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 لجميع العاملين بالدولة

المزيد

انفوجراف

رفض جائزة بـ 100 ألف جنيه لاختلافه مع نظام مبارك وهاجم عبد الناصر والسادات.. أسرار في حياة الأديب المتمرد صنع الله إبراهيم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 14 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 14 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 14 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads