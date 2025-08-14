ماذا يحدث لجسمك عند شرب كمية كبيرة من عصير البنجر؟

عصير البنجر له الكثير من الفوائد الصحية للجسم سواء تناوله بمفرده أو إضافته على أطعمة أخري ويستمتع به الكثيرون كمشروب قبل التمرين أو يضيفونه إلى وجبة الإفطار لتعزيز الطاقة.

فوائد عصير البنجر

يستخرج هذا العصير الأحمر من جذر نبات البنجر، وهو غني بالعناصر الغذائية، بما في ذلك البيتالين والنترات وفيتامين ج.

ورغم فوائده الصحية، يجب أن تكون على دراية بالآثار الجانبية المحتملة للإفراط في تناوله.



الفوائد الصحية لشرب عصير البنجر

صحة القلب والأوعية الدموية

عصير البنجر غني بالنترات، التي تساعد على توسيع الأوعية الدموية، هذا التأثير يُخفف الضغط على القلب ويُحسّن صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام.

اظهرت دراسة حديثة أن عصير البنجر يحسّن وظائف القلب.



تحسين أداء التمارين الرياضية

يستهلك العديد من الرياضيين عصير البنجر قبل التمرينات الرياضية، لأنه قد يعزز الأداء عن طريق تحسين تدفق الدم إلى العضلات وتقليل الألم، مما يجعل التمارين الرياضية أكثر فعالية بحسب Health shots



الوظيفة الإدراكية: "قد تعمل النترات الموجودة في عصير البنجر أيضًا على تعزيز تدفق الدم إلى الدماغ بشكل أفضل، مما قد يعزز الوظيفة الإدراكية والتركيز والذاكرة



دعم المناعة: عصير البنجر غني بفيتامين سي، ويمكن أن يساعد في تعزيز جهاز المناعة، ويلعب دورًا حيويًا في الوقاية من الأمراض.

البنجر



صحة الكبد: تشير الأبحاث المنشورة في Frontiers In Nutrition إلى أن عصير البنجر يمكن أن يدعم إزالة السموم من الكبد عن طريق التخلص من السموم، مما يجعله حليفًا محتملًا ضد مرض الكبد الدهني غير الكحولي.



يتميز عصير البنجر بقدرته على تحسين صحة القلب وخفض ضغط الدم، بفضل احتوائه على النترات الطبيعية التي تساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم. كما يسهم في رفع مستويات الطاقة وزيادة القدرة على التحمل البدني، مما يجعله مشروب مفضل للرياضيين.

ويحتوي البنجر على نسبة عالية من الحديد والفولات، ما يجعله داعمًا لصحة الدم والوقاية من فقر الدم، إضافة إلى دوره في تعزيز صحة الكبد وتنقية الجسم من السموم.

داعم للمناعة ومكافح للالتهابات



تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في عصير البنجر على محاربة الجذور الحرة وتقليل الالتهابات، مما يساهم في الوقاية من بعض أنواع السرطان وتعزيز جهاز المناعة، كما يساعد على تحسين صحة البشرة ومنحها مظهرًا نضرًا.



ينصح الأطباء بتناول عصير البنجر الطازج بانتظام، إما بمفرده أو ممزوجًا مع عصائر أخرى كالجزر والتفاح، للحصول على أقصى فائدة غذائية.

ويفضل الاعتدال في الكمية خاصة لدى مرضى الكلى أو من يعانون من انخفاض ضغط الدم.

ويؤكد أطباء التغذية أن إدراج عصير البنجر في النظام الغذائي اليومي يعد خطوة بسيطة لكنها فعالة نحو نمط حياة صحي ومتوازن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.