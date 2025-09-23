منها الخيانة وبيع أعضاء"شيكا"، التحقيق في بلاغ هبة التركي ضد صفحات شهرت بها

فتحت الجهات المختصة التحقيق في بلاغ تقدمت به هبة التركي، أرملة لاعب الزمالك الراحل إبراهيم عبد الصبور طه الشهير بـ”إبراهيم شيكا”، حمل رقم 74840، ضد 23 صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، اتهمتهم فيه بتدشين حملة منظمة للتشهير بها وبزوجها الراحل عبر نشر أخبار كاذبة واتهامات مسيئة.

وترصد فيتو أقوال هبة في بلاغها، والتي قالت فيها إنها عاشت سنوات صعبة خلال رحلة علاج زوجها، وكانت سندًا وداعمة له حتى وافته المنية بعد صراع طويل مع المرض، مؤكدة أنها فوجئت بعد وفاته بحملة شرسة للنيل من سمعتها وشرفها، دفعتها إلى التوجه لمباحث الإنترنت وتحرير محضر ضد المتورطين، ولا يزال قيد الفحص تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة.

وأكدت أرملة اللاعب الراحل في ختام بلاغها النيابة العامة بسرعة التحقيق في الشكوى واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين، مؤكدة أن هدفهم من وراء هذه الحملة هو إثارة الفزع والبلبلة وتشويه سمعة أسرة فقدت عائلها بعد معاناة طويلة مع المرض.

وأوضحت الشاكية في البلاغ أن الصفحات المتهمة نشرت اتهامات باطلة تمس سمعتها، من بينها مزاعم حول خيانتها لزوجها، أو المتاجرة بمرضه، أو تورطها في قضايا تخص تجارة الأعضاء، فضلًا عن نشر شائعات عن هروبها خارج البلاد وغلق حساباتها على مواقع التواصل.



واتهمتهم بارتكاب جرائم في حقها شملت السب والقذف ونشر الأخبار الكاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، فضلًا عن جريمة التنمر، حيث استغلوا حالتها الاجتماعية والصحية لتشويه صورتها وصورة زوجها الراحل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.