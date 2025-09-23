مصرع سائق في حادث تصادم بمدينة السادات بالمنوفية

شهدت مدينة السادات بمحافظة المنوفية حادثًا مروعًا على طريق اليافطة، أسفر عن مصرع سائق سيارة سوزوكي بعد تصادم سيارته وجهًا لوجه مع أخرى نقل ثقيل "تريلا".

واستقبل مستشفى السادات المركزي جثمان المتوفى "م. ي"، مقيم بقرية الخطاطبة، حيث جرى وضعه داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق تمهيدًا لاستخراج تصريح الدفن.

وكان اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من العميد نضال المغربي، مأمور مركز شرطة السادات، بوقوع الحادث. وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لموقع البلاغ، وتبين بالفحص والمعاينة تفاصيل الحادث.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

