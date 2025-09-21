شريف إكرامي يكشف: وسيط خدع رمضان صبحي لإثبات قيده بالمعهد مقابل 40 ألف جنيه

تواصل "فيتو" نشر تفاصيل التحقيقات في واقعة انتحال أحد الأشخاص صفة اللاعب رمضان صبحي، نجم نادي بيراميدز والنادي الأهلي السابق، والمقيد بالفرقة الثالثة بمعهد الفراعنة للسياحة والفنادق، حيث تم ضبط المتهم أثناء دخوله الامتحان بدلًا من اللاعب في أول أيام الامتحانات.

وفي هذا السياق، ننشر أقوال اللاعب شريف إكرامي، حارس مرمى نادي بيراميدز وشقيق زوجة رمضان صبحي، أمام جهات التحقيق، والتي كشف خلالها عن ملابسات الواقعة من وجهة نظره، ودور بعض الأطراف المتورطة، مؤكدًا أن رمضان صبحي لم يكن على علم بما حدث.

س: ما معلوماتك بشأن الواقعة محل التحقيق؟

ج/ اللي حصل أننا فوجئنا في شهر خمسة وفوجئنا أن المواقع منزله إن فيه حد دخل الامتحان مكان رمضان صبحي، وأنا كلمت رمضان وقتها وقولتله أي الموضوع، فقال إن فيه حد اسمه طارق كان بيجيب اثباتات القيد من المعهد ومعرفش حتى المعهد مكانه فين واتفاجئنا بعدها أن فيه حد اسمه عبد التواب بيرن عليه وطلب مقابلتنا، وحددنا معاد مع المحامى الخاص بنا وروحنا وكان معاه ناس تانيين لقيناه بيقولنا على موضوع فرد الأمن وحسينا أنهم بيدخلونا في مواضيع كتير، وطلبوا مننا أننا نحل الموضوع فسيبناهم مع المحامى ومشينا عشان كان عندنا تدريب، وفوجئنا في المعسكر واحنا راجعين من المطار إن الضباط وقفوا رمضان صبحي وقالوا له فيه تشابه أسماء واحنا محتاجينك.

س:ما الذي اخبرك به المدعو رمضان صبحي بشأن المتهم طارق المصري تحديدا؟



ج: هوا قالي إن طارق ده شغال زي سمسار لاعيبة كورة وهوا اللي قالي علي المعهد وكان بيجيب إثبات قيد تصاريح سفر وكان بيحوله فلوس كل ترم عشان إثبات القيد عشان أولاده لازم يبقي معاه شهادة كويسه.

س:هل تحصل المتهم طارق علي سمة مبالغ أخري؟

ج:ايوة رمضان قاللي إنه كل ترم كان بيبعتله في حدود 30 أو 40 ألف جنيه عشان اثباتات القيد.

س: هل لديك أقوال أخري؟

ج:لا.

