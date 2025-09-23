ابنة أحمد بهجت تشكو شقيقيها: حرماني من الميراث

تحقق مباحث الجيزة في بلاغ تقدمت به دينا أحمد بهجت، ابنة رجل الأعمال الراحل أحمد بهجت، صباح اليوم الثلاثاء، في محضر رسمي بتضررها من شقيقيها بمنطقة أكتوبر في محافظة الجيزة.

وتمت إحالة المحضر للنيابة لتتولي التحقيقات.

ويعمل فريق البحث على جمع التحريات والمعلومات واستدعاء المشكو في حقهما لكشف ملابسات الواقعة.

دينا أحمد بهجت تشكو شقيقيها

وكان مساعد الوزير لأمن الجيزة اللواء محمد مجدي أبو شميلة، قد تلقى إخطارًا من رئيس قطاع أكتوبر، العميد أحمد نجم، يفيد فيه بحضور محامٍ إلى مكتب مفتش مباحث أكتوبر، العقيد إسلام المهدواي، وكيلًا عن دينا أحمد بهجت، عضو مجلس بإدارة دريم إنترناشيونال.

وحرر المحامي محضرًا بتضرر موكلته من شقيقيها “عمر أحمد بهجت” و“شهد أحمد بهجت”، بسبب تغييرهما تخصيص قطعة الأرض رقم 1/ 21 / 2 بالمحور المركزي 6 أكتوبر من والدها أحمد بهجت "متوفى" إلى شركة ماجيوم للأنظمة الطبية، ويمثلها شقيقها الأول دون الرجوع لها بهدف حرمانها من الميراث.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.