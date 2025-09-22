ضبط مواد مخدرة وتمثالين يشتبه في أثريتهما داخل فيلا بالجيزة

وجهت قوات أمن الجيزة ضربة قاصمة ضد تجار السلاح والمخدرات في حملة مكبرة أسفرت عن ضبط 9 أشخاص لهم سجل جنائي، كونوا تشكيلا عصابيا للنصب على المواطنين داخل فيلا بمنطقة 6 أكتوبر، وبحوزتهم 4 تماثيل يشتبه في أثريتها و3 بنادق وكمية من المخدرات ومبلغ 3 آلاف دولار مزيفة.

وكانت البداية بضبط شخص داخل سيارة عثر بحوزته على تمثالين يشتبه في أثريتهما، وبتطوير مناقشته اعترف بتكوين تشكيل عصابي للنصب على المواطنين من راغبي شراء الآثار.

وكلف اللواء علاء فتحي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة القبض على باقي التشكيل العصابي، وتمكن العميد أحمد نجم رئيس قطاع مباحث أكتوبر من القبض على باقي أفراد التشكيل داخل فيلا بمنطقة 6 أكتوبر، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة وتمثالين آخرين يشتبه في أثريتهم ومبلغ 3 آلاف دولار مزورة.

