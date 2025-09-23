قرار عاجل ضد مقاول سمح لشخصين بالجلوس في "حقيبة" سيارته بالجيزة

أحالت قوات أمن الجيزة مقاولًا للجهات المختصة بالنيابة العامة للتحقيق معه في التهمة الموجهة إليه، بالسماح لشخصين بالجلوس داخل حقيبة، مما يخالف القواعد المرورية ويعرض الشخصين للخطر.

وذلك عقب أن تم القبض عليه فور فحص قوات الأمن منشورًا مدعمًا بصورة متدوالًا على السوشيال ميديا ويظهر المتهم يسير بسيارته على أحد الطرق الصحراوية بمحافظة الجيزة، ومعه شخصان يركبان، في شنطة السيارة وأمكن تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها مقاول – مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

وكانت قد كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن سماح قائد سيارة لشخصين بالجلوس داخل حقيبتها حال سيره بأحد الطرق بالجيزة معرضا حياته والمواطنين للخطر.





