تحليل DNA فضح المستور، موظف يتهم زوجته بخيانته مع طليقها في الصف

ضبط سيدة وطليقها،
ضبط سيدة وطليقها، فيتو

 ألقت أجهزة الامن بالجيزة القبض على سيدة وطليقها بعدما اتهامهم زوجها “موظف” بخيانتها له مع المتهم الثاني وأثبت ذلك بتحليل البصمة الوراثية الذي أجره لطفلته، من المتهمة ليحرر بذلك محضر رسمي بمركز شرطة الصف.

وأمام جهات التحقيق  اعترفت المتهمة بخيانتها لزوجها مع  المتهم الثاني الذي أكد قيامه بعلاقة غير مشروعة مع المتهمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

وكان المحضر الذي حرره الزوج  تضمن، أنه  اكتشف  خيانة زوجته له مع طليقها السابق، بعدما توجه لإجراء على الفور، تحليل DNA لابنته ليتبين أن الطفلة ليست ابنته.

وأوضح الزوج أن شكوك راودته حول سلوك زوجته، ليكتشف لاحقًا أنها على علاقة غير شرعية بطليقها، حيث اعتادت مقابلته داخل منزلها وإقامة علاقة محرمة معه، وبادر الزوج بتحرير محضر رسمي بالواقعة، وإجراء تحليل البصمة الوراثية للطفلة، والذي جاءت نتيجته صادمة بتأكيد عدم نسبها له.

