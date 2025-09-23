مع دخول فصل الخريف تتغير الأجواء ويبدأ الانتقال من حرارة الصيف إلى برودة الشتاء تدريجيا، وهو ما يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا والعدوى الموسمية.

لذلك فإن تقوية جهاز المناعة في هذه الفترة أمر أساسي للحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض، للكبار والصغار وهو ماتحرص عليه بعض ربات البيوت.

نصائح لتقوية المناعة والوقاية من الأمراض فى الخريف

وتقدم الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، بعض النصائح التى تساعد على تقوية المناعة والوقاية من الأمراض المعدية فى فصل الخريف، منها:

الإكثار من تناول الخضروات والفواكه الموسمية مثل البرتقال، واليوسفي، والجزر، والبنجر، والتفاح، حيث إنها غنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة.

تناول أغذية غنية بفيتامين C مثل الحمضيات والفلفل الألوان والليمون، فهي تقوي المناعة وتقاوم نزلات البرد.

نصائح مهمة لتقوية المناعة والوقاية من الأمراض فى فصل الخريف، فيتو

تناول الأطعمة المحتوية على الزنك كاللحوم الحمراء، والبقوليات، والمكسرات، إذ ترفع من كفاءة الجهاز المناعي.

الاهتمام بالعسل الطبيعي الذي يعمل كمضاد للبكتيريا والفيروسات ويمنح الجسم طاقة.

شرب كميات كافية من الماء، ففي الخريف قد يقل شعورنا بالعطش مقارنة بالصيف، لكن الجسم لا يزال بحاجة إلى الماء، فالماء يساعد على طرد السموم من الجسم، ويحافظ على رطوبة الأغشية المخاطية في الأنف والحلق، مما يقلل من فرص دخول الفيروسات.

ممارسة الرياضة بانتظام، لأن النشاط البدني المعتدل مثل المشي السريع أو ممارسة اليوجا يساعد على تنشيط الدورة الدموية، وزيادة قدرة خلايا الدم البيضاء على محاربة العدوى، وتحسين المزاج وتقليل التوتر، الذي يؤثر سلبا على المناعة.

قلة النوم تضعف الجهاز المناعي بشكل مباشر لذلك، احرص على النوم من 7 إلى 8 ساعات يوميا، واجعل النوم في مواعيد ثابتة قدر الإمكان.

غسل اليدين جيدا بالماء والصابون قبل الأكل وبعد العودة من الخارج.

تجنب لمس الوجه كثيرا وخاصة العينين والفم.

تعقيم الأدوات الشخصية مثل الهاتف والمفاتيح باستمرار.

الاستعانة بمشروبات طبيعية تقوي المناعة وتدفئ الجسم في الخريف، مثل الزنجبيل بالليمون، والقرفة بالعسل، والشاي الأخضر، والكركم بالحليب.

حتى في فصل الخريف، لا بد من التعرض للشمس للحصول على فيتامين D الذي يلعب دور رئيسي في تقوية المناعة، وذلك لمدة 15–20 دقيقة يوميا.

الضغط النفسي يضعف جهاز المناعة، لذا يجب تجنبه من خلال تمارين التنفس العميق، والاسترخاء أو التأمل، وممارسة الهوايات المفضلة.

ارتداء الملابس المناسبة لأن درجات الحرارة في الخريف متقلبة، لذا يجب ارتداء ملابس خريفية تحافظ على دفء الجسم خاصة في الصباح الباكر والمساء، وتجنب التعرض المفاجئ للهواء البارد بعد التعرق.

أخذ اللقاحات الضرورية، وقد ينصح الأطباء بالحصول على بعض اللقاحات مثل لقاح الإنفلونزا الموسمية، خاصة للأشخاص ذوي المناعة الضعيفة أو كبار السن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.