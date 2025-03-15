أبرزها تقوية المناعة، 5 فوائد لصيام الأطفال في شهر رمضان

كشفت وزارة الصحة عن أهم فوائد الصيام في شهر رمضان لجسم الطفل.

فوائد صيام الأطفال في شهر رمضان

وتضمنت فوائد صيام الأطفال في شهر رمضان:

١- تحفيز الجسم على التخلص من السموم.

٢- الحفاظ على وزن صحي.

٣- تعزيز قوة المناعة.

٤- تحسين صحة القلب والأوعية الدموية عند الأطفال.

٥- تنظيم الدورة الهضمية

ونصحت بضرورة تقليل تناول الأطفال للحلويات واستبدال الفواكه الطبيعية بها في رمضان



وأوضحت وزارة الصحة أنه يجب تدريب الطفل على الصيام لمدة قصيرة أولًا كالصوم من العصر حتى أذان المغرب، مشيرة إلى أن صيام الشهر كاملًا مفروض على الطفل البالغ فقط.

الأطفال الممنوعون من الصيام في شهر رمضان

كشفت وزارة الصحة عن الأطفال الممنوعين من الصيام في شهر رمضان وهم:

١- الأطفال مرضى السكري.

٢- مرضى فقر الدم.

٣- أصحاب القصور الكلوي.

٤- مرضى الكبد المصاحب بخلل وظائف الكلى.

٥- مرضى الذبذبة الأذينية وأمراض القلب الحادة.

صيام الأطفال

كما وجهت وزارة الصحة نصائح لتشجيع الأطفال على صيام شهر رمضان.

كيف يصوم الأطفال دون تعب؟

وقالت وزارة الصحة ضرورة اتباع هذه التعليمات حتى يستطيع الطفل صيام رمضان دون تعب أو أضرار بصحتهم.

وتضمنت أهم نصائح وزارة الصحة:

١- التحدث مع الطفل في سن السابعة عن كيفية الصيام وفوائده لصحة الجسم.

٢- استقبال رمضان بالزينة والاحتفالات.

٣- مشاركة الطفل في العبادات الجماعية البدء بشكل تدريجي، مع إعداد الأطعمة المفضلة للطفل على وجبتي الإفطار والسحور.

٤- الدعم العاطفي ومنح طفل مكافأة عند نجاحه في الصيام لساعات طويلة، لتشجيعه على الاستمرار.

ونصحت وزارة الصحة بضرورة تناول الأطفال لمنتجات الألبان خلال وجبة السحور مثل الجبنة والزبادي.

متى يجب كسر صيام الطفل

وأكدت وزارة الصحة أن أهم الحالات التي يجب كسر صيام الطفل فيها منها:

١- على الأم مراقبة الحالة الصحية للطفل أثناء صيامه.

٢- في حالة وجود بعض العلامات التي تدل على تعرض الطفل لخطر يجب كسر صيامه وتتمثل في شعوره بخمول واضح أو يعاني من الدوخة أو الصداع أو التعب.

٣- إذا ظهرت على الطفل أعراض النوم المتواصل لساعات طويلة أثناء النهار وهو صائم، يجب كسر صيامه.

وقالت وزارة الصحة: لكي يكون صيام الأطفال صحيا وآمنا يجب اتباع النصائح الآتية:

١- تأخير سحوره قدر الإمكان.

٢- الاهتمام بنوعية الأكل الذي يمده بالطاقة في السحور مثل طبق الفول مع بيضة أو كوب لبن.

٣- ضرورة تقليل المجهود للأطفال في نهار رمضان.

٤- الإفطار على عصير مع تمر ثم تناول الطبق الرئيسي ومعه السلطة.

٥- يمكن تناول وجبة صغيرة بين الإفطار والسحور عبارة عن فاكهة أو طبق رز بلبن أو مهلبية.

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