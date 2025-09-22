ورق الجوافة، سلاحك فى الخريف لمقاومة نزلات البرد والإنفلونزا

فوائد ورق الجوافة، ورق الجوافة من الأعشاب الشهيرة التى عرفت منذ القدم واستخدمت فى الطب القديم والطب الشعبي.

وفوائد ورق الجوافة، عديدة لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، واشتهر بفاعليته فى علاج السعال والبلغم ونزلات البرد.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن ورق الجوافة من الكنوز الطبيعية التي يجهل الكثيرون أهميتها، رغم أنها استخدمت منذ مئات السنين في الطب الشعبي لما تحتويه من مركبات نباتية فعالة مثل مضادات الأكسدة، الفلافونويدات، التانينات، والألياف، وهذه العناصر تمنح أوراق الجوافة خصائص علاجية مميزة تجعلها من الخيارات الطبيعية المفيدة للصحة العامة.

فوائد ورق الجوافة

فوائد ورق الجوافة للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد ورق الجوافة للصحة:-

يساعد شاي ورق الجوافة على تهدئة السعال والتقليل من التهيج في الحلق، ويساهم في توسيع الشعب الهوائية وتخفيف البلغم، مما يجعله خيار جيد لمرضى البرد أو الإنفلونزا، ويعمل كمضاد للبكتيريا والفيروسات، فيقلل من التهابات الجهاز التنفسي.

أظهرت بعض الدراسات أن مستخلص أوراق الجوافة يساهم في خفض مستويات الجلوكوز في الدم، ويساعد على تحسين حساسية الجسم للأنسولين، ما يجعله مناسب لمرضى السكري من النوع الثاني عند استخدامه تحت إشراف طبي.

تحتوي أوراق الجوافة على مركبات تقلل من نمو البكتيريا الضارة في الأمعاء، مما يساعد في علاج الإسهال والتسمم الغذائي، والألياف الموجودة بها تساعد على تحسين حركة الأمعاء، وتقليل الانتفاخ وعسر الهضم، وشاي أوراق الجوافة يستخدم تقليديا لتخفيف المغص المعوي.

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في ورق الجوافة على تقليل أكسدة الكوليسترول الضار، وحماية الأوعية الدموية.

قد يساهم شاي ورق الجوافة في خفض ضغط الدم ومستويات الدهون الثلاثية، مما يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب.

تستخدم أوراق الجوافة في وصفات طبيعية لعلاج حب الشباب والبثور، بفضل خصائصها المضادة للبكتيريا والالتهابات، وتساعد في تقليل الزيوت الزائدة وتنظيف المسام، يمكن غليها واستخدام مياهها كغسول طبيعي للوجه لتهدئة الاحمرار وتحسين نضارة البشرة.

تحتوي أوراق الجوافة على نسبة عالية من فيتامين C والفلافونويدات، مما يدعم جهاز المناعة في مقاومة العدوى.

تساعد خصائصها المضادة للأكسدة في حماية الجسم من الجذور الحرة وتقليل الإجهاد التأكسدي.

يستخدم منقوع أوراق الجوافة لتقوية بصيلات الشعر والحد من تساقطه، نظرا لاحتوائه على مركبات تحسن الدورة الدموية في فروة الرأس، ويساعد على تنظيف فروة الرأس وتقليل القشرة.

محاذير استخدام ورق الجوافة

وتابع، أنه للاستفادة من ورق الجوافة يجب إتباع بعض التعليمات، منها:-

ينصح بعدم الإفراط في تناول شاي ورق الجوافة لتجنب أي اضطرابات هضمية.

على مرضى السكري استشارة الطبيب قبل استخدام أوراق الجوافة بانتظام، خصوصا إذا كانوا يتناولون أدوية خافضة للسكر.

يجب التوقف عن الاستخدام في حال ظهور أي أعراض حساسية أو تهيج.

