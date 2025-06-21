فوائد الفوليك اسيد، يحمي من سرطان القولون والثدي ومهم للحوامل

فوائد الفوليك اسيد، الفوليك اسيد من الأحماض المهمة التى يجب أن يحصل عليها الجسم وهو يعمل على تقوية المناعة ومهم للحوامل.

وفوائد الفوليك اسيد، عديدة وينصح الخبراء بتناوله وهو يباع بالصيدليات على شكل أقراص حيث يجب تناوله يوميا خاصة للفتيات والنساء الحوامل.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن حمض الفوليك هو أحد أنواع فيتامين "ب9"، ويعرف أيضا باسم الفولات عندما يوجد بشكل طبيعي في الأطعمة، ويلعب دورا أساسيا في إنتاج خلايا الدم، ودعم وظائف الجسم الحيوية، وبناء الحمض النووي DNA، ويوجد حمض الفوليك في العديد من الأطعمة مثل الخضروات الورقية، والكبد، والبقوليات، بالإضافة إلى توافره كمكمل غذائي.

فوائد الفوليك اسيد

فوائد الفوليك اسيد

وأضاف السيد، أن من فوائد الفوليك اسيد:-

يعتبر حمض الفوليك من أهم الفيتامينات للنساء في سن الإنجاب، حيث يساعد على منع العيوب الخلقية في الأنبوب العصبي للجنين مثل السنسنة المشقوقة وانعدام الدماغ، يوصى بتناول 400 ميكروجرام يوميا قبل الحمل بشهر على الأقل، وخلال الأشهر الثلاثة الأولى.

يساهم في تحسين الوظائف العقلية والذاكرة، خاصة لدى كبار السن.

يرتبط نقص حمض الفوليك بزيادة خطر الإصابة بالخرف والزهايمر.

يساعد في تقليل أعراض الاكتئاب عند تناوله مع مضادات الاكتئاب، لأنه يدخل في إنتاج السيروتونين والدوبامين.

يساعد في تكوين كريات الدم الحمراء، ما يمنع الإصابة بنوع معين من فقر الدم (الأنيميا) يسمى "الأنيميا الناتجة عن نقص حمض الفوليك".

يعزز من توصيل الأوكسجين إلى أنسجة الجسم، مما يزيد من النشاط والطاقة.

ارتفاع الهوموسيستين قد يسبب مشاكل قلبية وسكتات دماغية.

حمض الفوليك يساعد في خفض هذه المستويات وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

يدعم انقسام الخلايا وتجديدها، ما يساعد في تعزيز نمو الشعر وتقويته، وتحسين نضارة البشرة، وتقوية الأظافر ومنع تكسرها.

أظهرت بعض الدراسات أن تناول كمية كافية من حمض الفوليك قد يقلل من خطر بعض أنواع السرطان، مثل سرطان القولون والثدي والمعدة، من خلال دوره في إصلاح الحمض النووي ومنع الطفرات الجينية.

قد يساهم حمض الفوليك في تحسين جودة الحيوانات المنوية وزيادة الخصوبة لدى الرجال.

كما أنه يقي من بعض أمراض القلب التي تصيب الرجال بنسب أكبر.

مصادر حمض الفوليك الطبيعية

وتابع، يمكن الحصول على حمض الفوليك من عدة أطعمة، منها:

الخضروات الورقية الداكنة مثل السبانخ والجرجير والبقدونس.

البقوليات مثل العدس والفاصوليا والحمص.

الكبدة واللحوم العضوية.

البرتقال والليمون والفواكه الحمضية.

المكسرات والحبوب الكاملة.

البيض والأفوكادو.

كما يمكن تناوله كمكمل غذائي حسب توصية الطبيب، خاصةً في حالات الحمل أو فقر الدم.

وأوضح الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، أن حمض الفوليك عنصر غذائي مهم لا غنى عنه لصحة الجسم والدماغ، وخاصة للنساء في سن الإنجاب، يساعد في الوقاية من العديد من الأمراض، ويدعم تكوين الدم ونمو الخلايا، لذا من الضروري الاهتمام بالحصول على كميات كافية منه سواء من الطعام أو المكملات، حسب الحاجة.

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