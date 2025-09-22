الإثنين 22 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أول أيام فصل الخريف، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الإثنين

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الإثنين بالتزامن مع أولى أيام فصل الخريف، حيث طقس حار رطب  نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة  فى الصباح الباكر وليلا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدًا الإثنين 22-9 - 2025 بوادي النطرون

الأرصاد الجوية تعلن حالة طقس الغد


ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ورطب على  السواحل الشمالية وشديد الحرارة  على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل للحرارة ليلا، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


وحذرت هيئة الأرصاد الجوية قائدى السيارات من شبورة مائية على مناطق من شمال الصعيد على القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى  من الرابعة فجرا وتنتهى  الثامنة صباحا.


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ظهور بعض السحب المنخفضة  على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  32

درجة الحرارة المحسوسة: 34

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة المحسوسة: 32

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة المحسوسة: 37

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة المحسوسة: 35

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة المحسوسة: 38
 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأرصاد تعلن حالة الطقس الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية حالة الطقس طقس اليوم الاثنين

مواد متعلقة

حالة الطقس المتوقعة أول أيام الخريف

الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق غدا

يتساوى الليل والنهار، بدء فصل الخريف فلكيا غدا

الأرصاد: رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

حالة الطقس اليوم الأحد، شبورة وأمطار على هذه المناطق

الأكثر قراءة

عمرو موسى يكشف موقفه من إعلان ترامب دعوة القادة العرب للبيت الأبيض

هل تصل العلاقة بين مصر وإسرائيل إلى الحرب؟ عمرو موسى يرد

أقوال رمضان صبحي الكاملة في واقعة أداء طالب الامتحان بدلا منه (مستند)

وفاء عامر تكشف تفاصيل مساعدتها للاعب إبراهيم شيكا وقصة سرقة أعضائه

استمرار امتداد الحرائق في ريف اللاذقية الشمالي بسوريا (فيديو)

ننشر أقوال الراقصة بوسي في مشاجرة العلمين

الدوري الفرنسي، موناكو يكتسح ميتز بخماسية في مباراة مثيرة

ليفربول بالعلامة الكاملة، ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الخامسة

خدمات

المزيد

تفاصيل الحساب الجاري بعائد 18% من بنك الإمارات دبي

حالات يتم فيها دمج البنك المتعثر مع آخر وفقا للقانون

قانون العمل الجديد، كيف يضمن استقرار العقود وحقوق العمال وأصحاب العمل؟

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 22 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 22 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الحوت في المنام وعلاقتها بتحقيق مكاسب مالية كبيرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads