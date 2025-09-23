الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
محافظات

بالأسماء، جامعة بني سويف تقرر تكليف 19 معيدا جديدا بكلية العلوم

كلية العلوم بجامعة
كلية العلوم بجامعة بني سويف، فيتو

أصدر الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، القرار رقم 423 لسنة 2025، بتكليف 19 معيدًا جديدًا للعمل بكلية العلوم بالجامعة من خريجي العام الجامعي 2023 / 2024، وذلك بعد موافقة مجلس الكلية ولجنة شئون أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ومجلس الجامعة، في إطار حرص الجامعة على دعم الكفاءات العلمية الشابة وضخ دماء جديدة تسهم في تعزيز العملية التعليمية والبحثية داخل الكلية.

تكليف 19 معيدًا جدد بكلية العلوم بجامعة بني سويف

وحصلت "فيتو" على صورة من القرار، والذي تضمن أسماء المعيدين الجدد، وهم: أسماء أنور عبد العاطي عبد الجليل، شيماء يحيى حسين جلال، نورا وفيق حجاج محمد، مريم حلمي أحمد محمد، نورهان رمضان عبد الحميد يوسف، فاطمة رمضان محمد الغريب، هشام فايز سيد جندي، نرمين ماجد فريد سمعان، مرفت جمال الدين محمود محمد، أسماء سيد إبراهيم أبو حمد، آلاء محمد محمد حسين، آية سيد عبد الله عبد المحسن، أميرة عمر سيد حسين، عبد الله جمال رسمي مهني، آية طلعت محمد رمضان، مريم كامل محمد طلبة، إسراء أسامة صلاح محمود، ماريا أمجد بديع خليل، وماهر محمد علي عبد اللطيف.

 

<strong>قرار تكليف 19 معيدًا جُدد بكلية العلوم في جامعة بني سويف</strong>
قرار تكليف 19 معيدًا جديدا بكلية العلوم في جامعة بني سويف، فيتو

وأكد قرار رئيس جامعة بني سويف، أن تعيين المعيدين الجُدد يأتي في إطار خطط الجامعة لتجديد دماء الهيئة المعاونة والاستفادة من الكفاءات المتميزة من بين أوائل الخريجين، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي، مشددًا على أن الجامعة مستمرة في دعم أبنائها المتميزين وتوفير بيئة عمل محفزة تساعدهم على تنمية مهاراتهم الأكاديمية والبحثية بما يتماشى مع استراتيجية الدولة في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي.

 رئيس جامعة بني سويف يتفقد مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة

وفي سياق آخر، تفقد رئيس جامعة بني سويف مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد، حيث شملت الجولة المعامل وورش التدريب على الطباعة بطريقة برايل والمكتبة وورش تنمية المهارات المخصصة للطلاب ذوي الإعاقة، إلى جانب القاعات الدراسية، وذلك بحضور الدكتور هيثم ناجي مدير المركز، ومحمد سليم أمين عام الجامعة.

 

<strong> رئيس جامعة بني سويف يتفقد مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة</strong>
 رئيس جامعة بني سويف يتفقد مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة، فيتو

وأكد رئيس جامعة بني سويف أن الزيارة تأتي في إطار حرص الجامعة على دعم هذه الفئة من الطلاب وتوفير بيئة تعليمية متكاملة تتيح لهم فرصًا متساوية مع زملائهم، مشددًا على أن الجامعة تضع في مقدمة أولوياتها تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للطلاب ذوي الإعاقة، بما يتماشى مع توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز حقوقهم وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع الجامعي.

