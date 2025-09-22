محافظ بني سويف يتابع حلول شكاوى المواطنين ومطالبهم في اللقاء المفتوح

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تنفيذ التوجيهات التي أصدرها خلال اللقاء المفتوح الأخير مع المواطنين، والذي شهد طرح العديد من الطلبات والشكاوى في قطاعات ومرافق حيوية، حيث استعرض جهود الأجهزة التنفيذية في التعامل مع تلك القضايا ووضع الحلول المناسبة لها.

محافظ بني سويف يتابع حلول شكاوى المواطنين ومطالبهم

وعرضت مها حميدة، مديرة إدارة خدمة المواطنين بـمحافظة بني سويف، تقريرًا تضمن متابعة ما تم إنجازه، حيث تم بحث شكوى بعض أهالي قرية دموشيا مركز بني سويف، والمتعلقة بالازدواجية في دفع مقابل الانتفاع لكل من الري والضرائب العقارية عن منازلهم المقامة على أراضي ولاية الري، إذ جرى التنسيق بين الجهتين بشأن تحصيل مقابل الانتفاع وفق آلية أكثر دقة، بما يضمن إرسال إيصالات السداد في موعد ثابت ومنع الازدواجية.

كما تناول التقرير شكوى أحد أهالي قرية إهوة بمركز بني سويف بشأن وجود عمود كهرباء بمنتصف شارع يعيق الحركة، حيث قامت الوحدة المحلية بالتنسيق مع شركة الكهرباء بمعاينة الموقع وإعادة تركيب العمود في مكان مناسب وتأمينه؛ بما يحقق انتظام الخدمة والتيسير على الأهالي.

وفيما يخص شكوى مواطن بمنطقة خلف الاستاد الرياضي بمدينة بني سويف، من عدم وصول مياه الشرب لمسكنه، أوضحت شركة المياه أنه يقطن بالطابق الرابع العلوي وأن ضغط المياه ملائم عدا أوقات الذروة الصيفية، مؤكدة أنه تم التواصل معه أكثر من مرة للتأكد من وصول المياه.

من الكهرباء للمياه والغاز.. استجابة فورية

كما أشار التقرير إلى شكوى من ضعف التيار الكهربائي بشارع الميناء القديم أمام الساحة الشعبية بمركز شباب مدينة الواسطى، حيث قامت شركة الكهرباء بالتنسيق مع الوحدة المحلية بحل المشكلة عبر رفع الجهد وتدعيم المنطقة.

وبالنسبة لمطلب عدد من أهالي قرية هربشنت بمركز ببا بتوصيل الغاز الطبيعي لمنازلهم الواقعة داخل الحيز العمراني، أوضحت الوحدة المحلية أنه تم حصر 10 منازل لم تصلها الخدمة بعد، مع إخطار الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي للتنسيق بشأن توصيل خدمة الصرف الصحي أولًا، تمهيدًا لإدخال الغاز الطبيعي، خاصة وأن الشارع ضيق ولا يتجاوز عرضه 3 أمتار، وهو ما يتطلب دراسة فنية دقيقة.

