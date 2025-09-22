الإثنين 22 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع شخص إثر انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي ببني سويف

إسعاف بني سويف، فيتو
إسعاف بني سويف، فيتو

لقي شخص مصرعه في حادث انقلاب سيارة نقل على الطريق الصحراوي الغربي بعد كمين سمسطا في اتجاه القاهرة بنطاق محافظة بني سويف، حيث جرى الدفع بسيارة إسعاف وقوات الشرطة إلى موقع البلاغ فور وروده، وتم نقل الجثمان والمصاب إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

بلاغ حادث سير ببني سويف

 وكانت الأجهزة الأمنية بـ محافظة بني سويف، قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل على الطريق الصحراوي الغربي بعد كمين سمسطا في اتجاه القاهرة بنطاق المحافظة، نتج عنه وفاة شخص بموقع الحادث.

 

الفور انتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الواقعة، حيث قامت أطقم الإسعاف بالتعامل مع الموقف، وتبين وفاة شخص يدعى "عماد كريم خلف محمد" يبلغ من العمر 55 عامًا، مقيم مركز سمالوط بـ محافظة المنيا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وسط متابعة من القيادات التنفيذية والأمنية.

 

انتقال الشرطة والمرور لمكان الحادث

 كما انتقلت قوات الشرطة ببني سويف، إلى موقع الحادث لرفع آثاره وتسيير الحركة المرورية، حيث تم تحرير المحضر اللازم وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق في ملابسات الواقعة، بينما قامت الأجهزة الأمنية بمعاينة السيارة للوقوف على الأسباب الأولية للحادث، فيما يواصل رجال المرور متابعة الحركة المرورية والتأكد من عودتها لطبيعتها.

 

محافظ بني سويف: دمج الأنشطة في العملية التعليمية يُصقل شخصية الطلاب

محافظ بني سويف يشدد على المتابعة اليومية لنسب حضور الطلاب

رئيس منطقة بني سويف الأزهرية يتفقد انتظام الدراسة بالمعاهد (صور)

محافظ بني سويف: نوفر بيئة تعليمية آمنة ومحفزة لأبنائنا الطلاب (صور)

محافظ بني سويف: هدفنا عام دراسي منضبط يرسخ الانتماء للوطن

عودة الدراسة، انتظام 880 ألف طالب في 1300 مدرسة ببني سويف (صور)

توزيع البلالين والأعلام على التلاميذ يتصدر مشهد أول يوم دراسة ببني سويف

إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في حادث تصادم ملاكي وتوك توك ببني سويف

مصرع وإصابة 11 عاملا في انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الزراعي ببني سويف

محافظ بني سويف: انتظام الدراسة في 184 مدرسة تعمل بنظام الفترتين

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف اخبار محافظة بني سويف محافظ بني سويف ببنى سويف جامعة بني سويف

مواد متعلقة

محافظ بني سويف: دمج الأنشطة في العملية التعليمية يُصقل شخصية الطلاب

محافظ بني سويف يشدد على المتابعة اليومية لنسب حضور الطلاب

رئيس منطقة بني سويف الأزهرية يتفقد انتظام الدراسة بالمعاهد (صور)

محافظ بني سويف: نوفر بيئة تعليمية آمنة ومحفزة لأبنائنا الطلاب (صور)

محافظ بني سويف: هدفنا عام دراسي منضبط يرسخ الانتماء للوطن

عودة الدراسة، انتظام 880 ألف طالب في 1300 مدرسة ببني سويف (صور)

توزيع البلالين والأعلام على التلاميذ يتصدر مشهد أول يوم دراسة ببني سويف

إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في حادث تصادم ملاكي وتوك توك ببني سويف

الأكثر قراءة

جامعة القاهرة الأهلية تعلن عن أماكن شاغرة بهذه الكليات وموعد التقديم

وفاة هدى شكري لاعبة منتخب مصر للريشة الطائرة

موعد حفل جوائز الكرة الذهبية 2025 والقناة الناقلة

قائمة الفائزين بجائزة الكرة الذهبية عبر التاريخ

4 أدوية جديدة تغير مستقبل البشرية قريبًا، أستاذ بـ"هارفارد" يزف بشرى لمرضى السكر والسمنة

ناصف ساويرس يعتزم استثمار 50 مليار دولار في أمريكا

تكدس وزحام شديد على مكتب التنسيق وشكاوى من نتائج تقليل الاغتراب (صور)

فتح التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية الأزهرية للقبول بالمعاهد العليا وبعض كليات الجامعات الحكومية

خدمات

المزيد

سعر الجنيه الذهب يتخطى 40 ألف جنيه في الأسواق اليوم الإثنين

أسعار الذهب تقفز 50 جنيها وعيار 21 يسجل رقما قياسيا

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025 بالأسواق

سعر جرام الذهب صباح اليوم الإثنين، عيار 21 وصل لهذا المستوى

المزيد

انفوجراف

بعد اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. رسائل مجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

يستحب فيه الدعاء، فضائل شهر ربيع الثاني وأهم الأحداث التاريخية فيه

حكم تغيير الاسم إلى آخر أفضل منه، ومتى يكون واجبا؟ مفتي الجمهورية يرد

تفسير حلم شراء السمك في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads