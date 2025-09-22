مصرع شخص إثر انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي ببني سويف

لقي شخص مصرعه في حادث انقلاب سيارة نقل على الطريق الصحراوي الغربي بعد كمين سمسطا في اتجاه القاهرة بنطاق محافظة بني سويف، حيث جرى الدفع بسيارة إسعاف وقوات الشرطة إلى موقع البلاغ فور وروده، وتم نقل الجثمان والمصاب إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

بلاغ حادث سير ببني سويف

وكانت الأجهزة الأمنية بـ محافظة بني سويف، قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل على الطريق الصحراوي الغربي بعد كمين سمسطا في اتجاه القاهرة بنطاق المحافظة، نتج عنه وفاة شخص بموقع الحادث.

الفور انتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الواقعة، حيث قامت أطقم الإسعاف بالتعامل مع الموقف، وتبين وفاة شخص يدعى "عماد كريم خلف محمد" يبلغ من العمر 55 عامًا، مقيم مركز سمالوط بـ محافظة المنيا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وسط متابعة من القيادات التنفيذية والأمنية.

انتقال الشرطة والمرور لمكان الحادث

كما انتقلت قوات الشرطة ببني سويف، إلى موقع الحادث لرفع آثاره وتسيير الحركة المرورية، حيث تم تحرير المحضر اللازم وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق في ملابسات الواقعة، بينما قامت الأجهزة الأمنية بمعاينة السيارة للوقوف على الأسباب الأولية للحادث، فيما يواصل رجال المرور متابعة الحركة المرورية والتأكد من عودتها لطبيعتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.