صحة بني سويف تنفذ دورات تدريبية وتقييمات لرفع كفاءة الكوادر الطبية

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بـ محافظة بني سويف، عن تنفيذ مجموعة من الأنشطة التدريبية والتقييمية التي تستهدف رفع كفاءة الكوادر الطبية والتمريضية داخل المستشفيات، وذلك في إطار خطة شاملة لتطبيق معايير الجودة وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

صحة بني سويف تنفذ دورات تدريبية وتقييمات للكوادر الطبية

دورة تدريبية لفنيي المعامل ببني سويف

وأكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أنه تم تنظيم دورة تدريبية لفنيي المعامل حول الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى، حاضر فيها الدكتور محمد عبد الغفار، مسئول مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات بالإدارة، موضحًا أن الدورة تناولت آليات تطبيق المعايير القياسية داخل المعامل، وأساليب الوقاية من انتقال العدوى في المستشفيات، إلى جانب التوعية ببرنامج AMR لمكافحة مقاومة المضادات الحيوية، والتوجيه نحو الاستخدام الرشيد لها، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة الإدارة لتعزيز كفاءة فرق مكافحة العدوى بما يسهم في الحفاظ على سلامة المرضى والعاملين.

صحة بني سويف تنفذ دورات تدريبية وتقييمات للكوادر الطبية

تقييم عملي لإخصائيات التمريض ببني سويف

وأضاف وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن إدارة التمريض بالمديرية نظّمت أيضًا، أمس الإثنين، تقييمًا لاختيار "مسؤولة تدريب تمريضي" بمستشفى ببا المركزي، وذلك من خلال امتحان تحريري يعقبه تقييم عملي وتقديم محاضرات علمية أمام لجنة متخصصة، وقد شاركت في الفعالية 9 أخصائيات تمريض بينما تغيبت حالتان، حيث ارتكز التقييم على عدة معايير من بينها الإلمام بالمادة العلمية ومهارات التواصل ووسائل العرض، إضافة إلى الثقة بالنفس والقدرة على إدارة الوقت والتفاعل مع المتدربين.

وأوضح وكيل صحة بني سويف، أن لجنة التقييم ضمّت نخبة من قيادات التمريض شملت: الدكتورة مها حسن مدير إدارة التمريض، والدكتورة صفاء حامد، والدكتورة داليا فاروق مشرفات التمريض العلاجي، إلى جانب الدكتورة شيماء جمال ونادية شعبان من فريق التطوير، مشددًا على أن هذه الأنشطة تأتي ضمن خطة المديرية المستمرة لتأهيل وتطوير الكوادر التمريضية والطبية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية داخل المنشآت.

وكيل الصحة: هدفنا بناء كوادر قادرة على القيادة

وأشار وكيل صحة بني سويف، إلى أن المديرية تسعى من خلال هذه البرامج التدريبية والتقييمية إلى بناء كوادر قادرة على قيادة جهود التطوير وتحقيق بيئة عمل صحية وآمنة، وفقًا للمعايير العالمية في مكافحة العدوى وتحسين جودة الرعاية الصحية.

