حوادث

ضبط المتهم في واقعة تعدي كلب على آخر بالجيزة

ضبط المتهم في واقعة
ضبط المتهم في واقعة تعدي كلب على آخر بالجيزة

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله شخصان وبرفقتهما كلبان، حيث قام أحدهما بإطلاق كلبه لمهاجمة كلب ضال بدائرة قسم العجوزة بمحافظة الجيزة.

بتتبع البلاغات تبين أنه بتاريخ 20 الجاري، حضرت ربة منزل مقيمة بالمنطقة إلى قسم شرطة العجوزة، وأبلغت بتضررها من تعدي أحد الأشخاص وبحوزته كلب على كلب ضال مما تسبب في إصابته.

على الفور تمكنت القوات من تحديد هوية مرتكب الواقعة وضبطه، وتبين أنه سائق مقيم بدائرة القسم، وبصحبته الكلب المستخدم، وبمواجهته اعترف بما نسب إليه مبررًا فعلته بنباح الكلب الضال على كلبه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإيداع الكلب لدى جهة بيطرية مختصة للفحص والرعاية.

