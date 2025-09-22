ضبط المتهم في واقعة تعدي كلب على آخر بالجيزة

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله شخصان وبرفقتهما كلبان، حيث قام أحدهما بإطلاق كلبه لمهاجمة كلب ضال بدائرة قسم العجوزة بمحافظة الجيزة.

بتتبع البلاغات تبين أنه بتاريخ 20 الجاري، حضرت ربة منزل مقيمة بالمنطقة إلى قسم شرطة العجوزة، وأبلغت بتضررها من تعدي أحد الأشخاص وبحوزته كلب على كلب ضال مما تسبب في إصابته.

على الفور تمكنت القوات من تحديد هوية مرتكب الواقعة وضبطه، وتبين أنه سائق مقيم بدائرة القسم، وبصحبته الكلب المستخدم، وبمواجهته اعترف بما نسب إليه مبررًا فعلته بنباح الكلب الضال على كلبه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإيداع الكلب لدى جهة بيطرية مختصة للفحص والرعاية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.