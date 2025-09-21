فريق بحث لتحديد هوية عاطل يعترض طريق سيارة ويهدد المارة بسلاح في المنيب

تواصل أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة جهودها لكشف ملابسات مقطع فيديو يظهر تعدي عاطل على المارة بالمنيب مستخدما سلاحا بمنطقة المنيب من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات لتحديد وضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وأظهر مقطع فيديو عاطلا بمنطقة المنيب يعترض طريق سيارة، ويتعدى على قائدها بالألفاظ والتهديد، مهددا المواطنين حال تدخلهم، قائلا: “هطلع السلاح وهعور أي حد”.

