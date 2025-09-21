الأحد 21 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

فريق بحث لتحديد هوية عاطل يعترض طريق سيارة ويهدد المارة بسلاح في المنيب

الشرطة المصرية، فيتو
الشرطة المصرية، فيتو

تواصل أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة جهودها لكشف ملابسات مقطع فيديو يظهر تعدي عاطل على المارة بالمنيب مستخدما سلاحا بمنطقة المنيب من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات لتحديد وضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وأظهر مقطع فيديو عاطلا بمنطقة المنيب يعترض طريق سيارة، ويتعدى على قائدها بالألفاظ والتهديد، مهددا المواطنين حال تدخلهم، قائلا: “هطلع السلاح وهعور أي حد”. 

القبض على سائق سيارة نقل بتهمة اختطاف شخص وحبسه بصندوق السيارة

عصابة "الست غالية" للموبايلات، ضحايا يروون تفاصيل عملية النصب عليهم في 100 مليون جنيه

من دمغها إلى صهرها، اعترافات المتهمين الثالث والرابع في قضية "إسورة المتحف المصري"

القبض على المتهم بذبح جاره غدرا في الكوم الأخضر

قرار جديد من النيابة بشأن المتهمين بسرقة الأسورة الملكية

النيابة العامة تعاين عقار باب الشعرية المنهار (صور)

أب يسلم نجله للشرطة بعد اتهامه بالتسبب في وفاة سيدة مسنة بدار السلام

فحص فيديو تعدي سائق توك توك على المارة أمام مدرسة بنات في الهرم

نقل مصابي حادث التصادم أمام مدينة الإنتاج الإعلامي إلى المستشفى وإعادة حركة المرور أمام السيارات

كلب مسعور يعقر 16 طفلا بالعمرانية ونقلهم إلى المستشفى

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بمديرية امن الجيزة بالمنيب التواصل الاجتماعي

الأكثر قراءة

بعد معاناة 38 عاما، محافظ القليوبية يحضر اليوم أول طابور بسور متحرك بمدارس ورورة

بعد 30 عامًا من إطلاقه، ترامب يلغي مسح الأمن الغذائي في أمريكا

وسام أبو علي يمارس هوايته، كولومبوس يتعادل مع تورونتو بالدوري الأمريكي (فيديو)

من السبب باسم ياخور أم المنتج المختطف؟.. تصوير "سعادة المجنون" السوري في لبنان يثير الجدل

ضوابط تقديم طلب الصلح في الطعون بقانون الإجراءات الضريبية الموحد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 21 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

شملت جميع الأنواع، بشرى سارة عن أسعار الزيت اليوم في الأسواق

راحوا فين حبايب الدار، هنا عاشت أسرة ضحية مذبحة نبروه بالدقهلية (صور)

خدمات

المزيد

ضوابط تقديم طلب الصلح في الطعون بقانون الإجراءات الضريبية الموحد

سعر الفاكهة اليوم الأحد، الكاكا تبدأ من 25 جنيهًا والموز بـ 70

ارتفاع طن اليوريا 2089 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

شملت جميع الأنواع، بشرى سارة عن أسعار الزيت اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 21 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 21 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 21 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads