الإثنين 22 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

غدا، أولى جلسات استئناف الموسيقي أحمد شعتوت على حكم حبسه شهرين

محاكمة المتهم
محاكمة المتهم

تنظر محكمة مستأنف أكتوبر، غدا، أولى جلسات استئناف الموزع الموسيقي أحمد شعتوت على حكم حبسه شهرين في واقعة التعدي على طليقته بأكتوبر.

 

حبس موزع موسيقي لاتهامه بالتعدي بالضرب

وكانت محكمة جنح أكتوبر، قضت بمعاقبة موزع موسيقي بالحبس لمدة شهرين لاتهامه بالتعدي على طليقته بالضرب المبرح والسب بأكتوبر.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد باعتداء “أ. ش” على طليقته بالضرب المبرح، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وحررت المحضر رقم 12805 جنح أول أكتوبر وتولت الجهات المختصة التحقيق في الواقعة.


وخلال التحقيقات قالت المجني عليها أنها تعرفت على طليقها في كلية تربية موسيقية وخطبها وتزوجا وانفصلت عنه بعد 3 شهور من الزواج.

وأضافت أنه في شهر أكتوبر لعام 2024، تعرض الموزع الموسيقي لها في الشارع وحاول التعدي عليها، وطلب منها الحديث معه لكنها رفضت في البداية.

وتابعت: أنهم توجها إلى أحد المولات بمدينة 6 أكتوبر وجلسا وطلب منها العودة، لكنها رفضت وأصيبت بحالة أغماء فأخذها في سيارتها وتوجه إلى منطقة الرماية وتعدى عليها بالضرب المبرح وتركها وغادر المكان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مستأنف اكتوبر محكمة جنح أكتوبر غرفة عمليات النجدة

الأكثر قراءة

بث مباشر، حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 2025

كأس خادم الحرمين، أبها والشباب يتعادلان 1-1 ويتجهان للوقت الإضافي

كأس خادم الحرمين، تعادل أبها مع الشباب 1-1 بالشوط الأول

المرشح الأول، عثمان ديمبلي يصل حفل الكرة الذهبية 2025

رونالدينيو يصل إلى حفل الكرة الذهبية 2025 (فيديو)

حفل الكرة الذهبية، لامين يامال يحصد جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في العالم

فرصة تاريخية يجب اغتنامها، السيسي يرحب بانعقاد مؤتمر حل الدولتين في نيويورك

لامين يامال يخطف الأنظار برفقة عائلته في حفل الكرة الذهبية (فيديو)

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

بعد الارتفاعات الجنونية، آخر تطورات أسعار الذهب بالصاغة اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. رسائل مجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القصر في المنام وعلاقته بتغير الحياة إلى الأفضل

أمين مجمع البحوث الإسلامية: الاحتفال بالمولد النبوي يجب أن يتجاوز المظاهر الشكلية

علاج الشك المستمر في الوضوء والصلاة؟ الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads