إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بأسيوط

شهد الطريق الصحراوي الغربي جنوب محور منفلوط بمحافظة أسيوط، اليوم الإثنين، حادث انقلاب سيارة ميكروباص كانت تقل عددًا من الركاب، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص بإصابات متفرقة.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث سير على طريق الصعيد الصحراوي الغربي، وانتقلت على الفور قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

وأوضحت المعاينة الأولية أن الحادث نتج عن انقلاب ميكروباص كان في طريقه جنوب محور منفلوط، وأسفر عن إصابة كل من:

 

وتم نقل المصابين إلى مستشفى منفلوط لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، وتحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.

