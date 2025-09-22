النيابة العامة تسهم في تعزيز الاقتصاد بـ 2 مليار جنيه (فيديو)

أطلقت النيابة العامة فيلمًا وثائقيًا يستعرض منجزاتها خلال العامين الماضيين، حيث تم إنجاز جميع قضايا النفس والمال وطلبات النيابة بنجاح، مما يعكس التزامها الفعّال في تحقيق العدالة وتعزيز الأمن المجتمعي.



شاهد الفيديو من هنا

كما أطلقت النيابة العامة رسميًا استراتيجيتها للتدريب، حيث قامت إدارة التدريب بالتفتيش القضائي، وبلغ عدد المتدربين خلال الفترة الماضية 3460 عضوًا من أعضاء النيابة، ما يعكس حرص النيابة على رفع كفاءة كوادرها وتأهيلهم بأحدث المهارات والمعارف.

كذلك تم تنفيذ برنامج "اليوم الواحد للمترافعين" وتوقيع 16 مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية.

وتم إنشاء مركز للأحبار لمواجهة أزمة الطابعات، وأحكمت إدارة الأرصدة المخزنية رقابتها، مما ساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

ومن المتوقع أن تُضيف هذه الإجراءات إلى احتياطي البنك المركزي أكثر من 200 كيلو جرام من السبائك الذهبية و2 طن من الفضة، بقيمة تصل إلى 25 مليون دولار.

كما ارتفعت نسبة تحصيل المطالبات الجنائية إلى مبالغ تُقدّر بحوالي مليار و536 مليون جنيه.

وأصدرت النيابة العامة نحو 200 ألف قرار ببيع مركبات قضى بمصادرتها، وتسليم المركبات غير الصالحة إلى مشروع الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة لإعادة تدويرها ضمن الصناعات الوطنية، مما حقق عائدًا بلغ مليار و400 مليون جنيه.

