شركة الغاز تصدر توضيحا عاجلا بشأن رائحة غريبة في مناطق بالشرقية

18 حجم الخط

شهدت بعض مناطق محافظة الشرقية، خاصة الزقازيق وديرب نجم، انتشار رائحة غاز مميزة، خلال الساعات الماضية، إلا أن شركة الغاز أكدت أن الأمر طبيعي ولا يشكل أي خطر على المواطنين.

مصدر مسؤول بالشركة:الغاز الطبيعي أصلًا بلا رائحة

وأكد مصدر مسؤول بالشركة أن الغاز الطبيعي أصلًا بلا رائحة، ولتسهيل اكتشاف أي تسرب محتمل، يتم مزجه بمادة خاصة تمنحه رائحة مميزة.

عملية ملء خزانات الرائحة

وأوضح أن ما شعر به السكان هو نتيجة عملية ملء خزانات الرائحة في بعض المناطق.

الخدمة تعمل بشكل طبيعي

وشدد المصدر على أن الخدمة تعمل بشكل طبيعي، داعيًا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات وطمأنتهم بأن الوضع تحت السيطرة.

ممارسات غير آمنة تؤدي إلى تسرب الغاز

توضح الشركة أن التسريبات حال حدوثها يكون سببها ممارسات غير آمنة مثل:

العبث أو التعديل في المواسير بالاستعانة بأشخاص غير مؤهلين.

ترك الموقد وشعلة الغاز سهوًا مفتوحة دون اشتعال.

استخدام أسطوانات أو مواقد بوتاجاز غير آمنة وغير مرخصة داخل أماكن تعمل بالغاز الطبيعي .

مع التسريب بسبب ماتم ذكره، يتجمع خليط من الهواء مع الغاز والبوتاجاز في المكان، وإذا وجُدت شرارة أو مصدر إشتعال تحدث موجة انفجارية لحظية تختلف شدتها حسب كمية الغاز المتسرب.

وتؤكد الشركة أن أي تسريب غاز يمكن ملاحظته بسهولة من خلال الرائحة المميزة التي تضاف للغاز الطبيعي للتنبيه، لأن الغاز الطبيعي في الأصل بلا رائحة.

وتؤكد الشركة أنها تهدف لرفع الوعي بأهمية اتباع اجراءات الأمان وتناشد السادة المواطنين ومستخدمي الغاز الطبيعي إتباع الإرشادات حفاظًا علي سلامتهم، من حيث عدم إجراء أي تعديلات في مواسير الغاز واجهزته بمعرفة غير المؤهلين، وتلافي الأمور السابق ذكرها.

الإبلاغ الفوري عند الاشتباه

الإبلاغ فورًا عند الاشتباه في رائحة غاز عبر الاتصال على خدمة طوارئ الغاز علي الرقم 129، والتي تعمل طوال أيام الأسبوع علي مدار 24 ساعة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.