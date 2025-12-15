الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
نقيب الفلاحين: انخفاض محصول الطماطم في مصر بسبب سوسة الأوراق

أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن انتشار سوسة حفار الأوراق تسبب في تشويه ثمرة  الطماطم  وتقليل جودتها وإنتاجها، موضحا أنه يطمئن المواطنين أن هذه الحشرة لا تشكل أي خطورة على صحة الإنسان، وأن الطماطم المصابة صالحة للاستهلاك.


وأشار حسين أبو صدام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن انخفاض محصول الطماطم الفترة الماضية كان غير طبيعي وتسبب في خسائر كبيرة للفلاحين، نتيجة زيادة المزارعين في زراعة كميات كبيرة مقارنة بالطلب، وهو ما ساهم في الأزمة الحالية.

ونوه نقيب الفلاحين بأن الفترة المقبلة قد تشهد ارتفاعا طبيعيا في أسعار الطماطم، مؤكدا أن وصول السعر إلى 15 جنيهًا للكيلو يعتبر ضمن المعدل الطبيعي نتيجة تكاليف الزراعة، مشيرًا إلى أن الفلاحين أهملوا المحصول سابقًا بسبب انخفاض الأسعار وعدم توازن التكلفة مع البيع.

وكشف نقيب الفلاحين أن تكلفة زراعة فدان الطماطم وصلت إلى نحو 100 ألف جنيه، مما يضع عبئًا كبيرًا على المزارع.

وأوضح أنه في حال استمرار الخسائر، يلجأ الفلاحون إلى تقليل مساحة زراعة الطماطم والاتجاه لمحاصيل زراعية أخرى تحقق لهم مكاسب أفضل.

وختم أبو صدام تصريحاته بالتأكيد على أن موجة الارتفاع القادمة في أسعار الطماطم ستبدأ خلال 20 يومًا إلى شهر من الآن، وأن الزيادة تستمر تدريجيًا حتى عيد الفطر.

