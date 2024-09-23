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صحة ومرأة

نصائح مهمة يجب إتباعها عند تحضير اللانش بوكس

اللانش بوكس
اللانش بوكس

تحضير اللانش بوكس من الأمور التى تهتم بها الأمهات كثيرا فى فترة الدراسة، لأنها تقدم الغذاء اللازم للطفل طوال اليوم الدراسي.

وتحرص الأمهات عند تحضير اللانش بوكس على وضع الأكلات الصحية التى تغذى الطفل وتمده بالعناصر المهمة التى تحافظ على طاقته وتركيزه طوال اليوم الدراسي.

 

نصائح مهمة يجب اتباعها عند تحضير اللانش بوكس 

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن اللانش بوكس يجب أن يكون بسيط ومغذى فى نفس الوقت بحيث من المهم أن يحتوى على العناصر الغذائية المهمة مثل البروتين والنشويات والفيتامينات والمعادن ولكن هذا لا يعنى وضع اللحوم والأرز والخضار به كما تفعل بعض الأمهات فى وقتنا الحالى.

وأضافت منى، أن اللحوم والخضار والأرز والمكرونة والمقليات فى اللانش بوكس تعتبر اكلات غير صحية للطفل فهى تزيد من الكسل والخمول وقلة التركيز فى المدرسة، كما أنه تفسد سريعا وتكون أكثر عرضة للبكتيريا والجراثيم ما يعرض الطفل للنزلات المعوية لذا يجب الحذر من هذه الأكلات والامتناع عن تقديمها.

وتابعت، أن أفضل غذاء يجب وضعه في اللانش بوكس هو ساندويتشات البيض والجبن والمربى والفول ويمكن وضع زبدة الفول السوداني فهى مغذية وتمد الطفل بالطاقة اللازمة وترفع من معدلات التركيز، ويمكن وضع الخيار والجزر للطفل في اللانش بوكس مع ثمرة فاكهة.

واكدت الدكتورة منى أيمن على ضرورة الإقلال من العصائر المعلبة والحلوى الصناعية لأنها تضعف مناعة الطفل وتؤثر على تركيزه، لذا يجب استبدالها بالعصائر الطبيعية والحلوى المنزلية حفاظا على صحة وسلامة الطفل وتركيزه.

اللانش بوكس 

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأمراض المعدية في المدارس 

وهناك عدة نصائح يجب اتباعها لحماية الطفل من الأمراض المعدية فى المدارس، منها:-

  • التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.
  • غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصةً مع بدء العام الدراسي الجديد، وهى من أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.
  • تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.
  • تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.
  • تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة، مايحميه من الإصابة بالأمراض المعدية.
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أساسيات اتبعيها مع طفلك في بداية الدراسة لحمايته من الأمراض المعدية

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اللانش بوكس تحضير اللانش بوكس نصائح مهمة يجب اتباعها عند تحضير اللانش بوكس تغذية الطفل الدكتورة منى أيمن صحة الصحة

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